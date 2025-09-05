台中海線重劃初熟期 「遠雄幸福成」年底交屋搶攻置產布局

近期台中港特區因美式大型量販店擇點議題，引發市場高度關注，帶動區域討論熱度持續升溫，反映外界對海線生活圈發展前景的期待。隨著捷運藍線動工、觀光休閒建設逐步到位，多重利多效應同步發酵，專家認為區域房價仍具補漲空間，成為置產與自用家庭的關注重點。

「遠雄幸福成」為台中海線受矚目個案，預計今年年底交屋，萬坪雙公園地標建築。 圖／遠雄幸福城 提供

位於台中海線核心的「遠雄幸福成」，預計今年底交屋，購屋者可免去漫長等待期，新成屋可立即入住，享有區域成長紅利與生活便利性。隨著美式量販店擇點議題、台中海洋館開幕、三井Outlet穩定發展，區內生活機能日益完備，中部地區難得的造鎮級規劃，加上交通串聯台灣大道、國道三號，以及台中重要的黃金十字計畫，其中重要的捷運藍線日前已開工，未來發展潛力強勁。

台中港2.0計畫推升 正適合進場卡位

多年以來，台中港特區透過「台中港2.0計畫」逐步升級，重大建設陸續落實，帶動區域快速成長與價值提升。區域房市已從早期的1字頭，穩健攀升至目前突破3字頭，顯示市場對此區發展潛力高度肯定。隨著交通建設與商業機能不斷加值，價格仍具上升空間，正是「進可攻、退可守」的置產良機。

在交通方面，除沿海交通聯結全面台61快速道路、台灣大道等交通樞紐優勢加持，可連結74快串連國四、中港系統交流道可連接國一跟國三，加上，還有台中港特快車接駁至台鐵及高鐵，未來捷運藍線延伸更值得期待，區域價值持續被推升，提前卡位可搶佔成長紅利。

人口進駐帶動 生活機能漸成熟

根據內政部人口統計數據顯示，台中市近三年家戶數成長幅度達10.3%，以行政區來看，海線的梧棲區的家戶數成長了19.2%，為全台中市各行政區之冠。現今區內三井 Outlet、全聯、寶雅、梧棲文化路商圈等生活機能，滿足基本日常採買功能，區域內店家例如：餐酒館、火鍋店、健身房，加上大型社區進駐交屋後，將帶動生活圈自我成長，亦期待從「通勤衛星城」轉型為「自足型生活中心」，更將加速商業機能升級，居民不僅能享受完善採買便利，也能就近享受海洋館與休閒設施，形成真正宜居且自足的生活圈。

雙公園核心，廣闊綠景大尺度視野，目前主力銷售三房吸引許多親子家庭客層詢問。 圖／遠雄幸福城 提供

年底入主「遠雄幸福成」 享受重劃區後期潛力

位於梧棲區市鎮中心的「遠雄幸福成」，基地面積達6,782坪，樓高地上28層、地下3層，總戶數規劃住家2,454戶及店面41戶的大型社區，生活圈自成規模，為台中海線熱銷指標案，如今年底即將交屋，40項景觀公設多元豐富，涵蓋室內泳池、中庭花園、健身設施、親子遊憩區、共食廣場等，度假村等級享受近在眼前。對比北部寸土寸金的住宅環境，這裡擁有難得的大棟距與大面積綠地，窗外就是公園樹梢景，讓生活如同一年四季的假期，早買早享受，直接入住開啟「把家當度假」的全新生活模式，三房格局佳，對自住首購與投資置產族而言，為「立即規劃使用、卡位成長紅利」的入場良機。

