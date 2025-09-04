聽新聞
0:00 / 0:00

台日執政黨2+2會談 擴大為4+4

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷昨出席「民進黨-自民黨『台日外交防衛政策』二加二會談」。記者曾學仁／攝影
日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷昨出席「民進黨-自民黨『台日外交防衛政策』二加二會談」。記者曾學仁／攝影

昨天是對日抗戰勝利八十周年，正當外界質疑賴清德總統只提「終戰」未提「抗戰」，引發爭議之際，民進黨與日本自民黨舉辦台日執政黨交流「二加二會談」，今年並首度擴大到「四加四」政策協議。

民進黨立委郭國文表示，會中聚焦感染症、海底電纜、防災對話、經濟合作等四大議題，並期盼未來能將海底電纜議題納入台日海洋對話。

民進黨立委郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親，昨共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「二加二」會談。這次會談後並首度擴大舉行「四加四」政策協議，邀請民進黨立委王正旭、李坤城，自民黨眾議院議員山下貴司、鈴木英敬加入。

郭國文表示，希望在既有台日經濟夥伴委員會（ＥＰＣ）架構中，發展新的經濟關係。

郭國文指出，台日防災合作也盼更具體化，這是日方主動提出，日方期待明年日本防災廳成立後，能與台灣具體開啟對話。最後，海底電纜安全議題，過往台日之間有海洋合作對話，內容包括海上安全、環境議題等，但獨缺海底電纜部分，這部分在日本方技術相對較高，台灣方需求比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，也符合彼此現實的需要。

陳冠廷表示，近期海底電纜新聞多次浮上檯面，海底電纜的穩定是台日共同利益，一旦遭到侵擾，台日也是「利害與共」，期望雙方的合作愈來愈密切。

關於感染症議題交流，郭國文表示，過往疫情發生時，台日彼此有合作，但平時沒有感染症具體交流機制，希望累積平時與感染症發生時的合作機制。

王正旭表示，希望確保感染症發生時或平時，台日能順利分享相關訊息，期待未來簽署相關備忘錄能納入此議題。

民進黨 自民黨

延伸閱讀

台日執政黨會談4大議題 盼海底電纜納海洋對話

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

影／台日外交防衛政策2+2會談

影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真

相關新聞

台日執政黨2+2會談 擴大為4+4

昨天是對日抗戰勝利八十周年，正當外界質疑賴清德總統只提「終戰」未提「抗戰」，引發爭議之際，民進黨與日本自民黨舉辦台日執政...

歷史上的今天／1966年陽明山發現地熱 經部籌畫開採

1966年9月4日，在陽明山公墓附近，發現了蘊藏量極為豐富的「地熱」。這是一項極具經濟價值的資源，經濟部因此計劃大規模開採。經濟部的礦業研究服務組，在北投及陽明山一帶探勘「地熱」，在陽明山公墓附近開鑿兩口探井，安裝套管後，噴出了十多公尺高的熱蒸氣，壓力達105磅，溫度達攝氏150度。遠遠望去，有如兩股白色噴泉，頗為壯觀。

指縣市道路名稱疑涉「番」、「蠻」等歧視用語 監委申請自動調查

政府持續轉型正義工程，監察院指出，目前部分縣市仍有道路名稱有「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙，疑涉歧視用語，恐影響族群認同...

中研院院長廖俊智 獲頒法國榮譽軍團騎士勳章

中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」（Chevalier de la Légion dHonneur）...

陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不...

陸域風機爭議／枋山風電施工 屏縣府：未許可 將開罰

能源業者擬在屏東縣枋山鄉設置9座陸域風機，引發枋山鄉、獅子鄉民抗議，但近日業者已進場施工。屏東縣府聯合稽查小組昨會勘表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。