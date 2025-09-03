快訊

指縣市道路名稱疑涉「番」、「蠻」等歧視用語 監委申請自動調查

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／本報資料照片

政府持續轉型正義工程，監察院指出，目前部分縣市仍有道路名稱有「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙，疑涉歧視用語，恐影響族群認同與尊重。監委鴻義章表示，地方政府在命名或更名過程中應建立文化審議及族群參與機制，以確保命名體現多元尊重與促進社會和諧，已申請自動調查。

監察院指出，總統府前「介壽路」於1996年更名為「凱達格蘭大道」，象徵對原住民族文化的尊重與轉型正義的重視，部分縣市及鄉鎮市的道路名稱反映原住民族歷史脈絡與族群互動，如嘉義縣番路鄉為通往阿里山鄒族的重要通路，成為歷史正義與族群平等的關注焦點，但部分名稱因文化敏感度不足，仍具歧視色彩，影響原住民族認同與文化尊嚴，監察委員鴻義章對此深表關切，並自動調查。

鴻義章表示，道路名稱應重視族群認同與尊重價值，如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙使用於道路命名，恐隱含歧視或刻板印象，各地方政府在道路命名或更名過程中，應建立文化審議及族群參與機制。

鴻義章說明，部分道路名稱如彰化埔鹽鄉「番金路」，以及「番社路」、「番仔路」等，反映族群文化，但也需全面清查轄區內是否存在不當或歧視用語。現行道路命名及更名作業原則是否完善，均有待進一步調查與釐清，以確保公共空間命名體現多元尊重與促進社會和諧的價值。

