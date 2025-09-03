番、蠻當路名涉族群歧視 監委申請自動調查

監委鴻義章今天說，部分道路名稱具歧視色彩，例如「番」、「蠻」等詞彙恐隱含歧視或刻板印象，而像「番金路」、「番仔路」雖反映族群文化，也須全面清查轄區內是否存在不當或歧視用語，因此已申請自動調查。

鴻義章透過新聞稿表示，總統府前「介壽路」1996年更名為「凱達格蘭大道」，象徵對原住民族文化尊重與轉型正義重視。

鴻義章指出，據悉，部分縣市及鄉鎮市的道路名稱雖反映原住民族歷史脈絡與族群互動，如嘉義縣番路鄉為通往阿里山鄒族的重要通路，成為歷史正義與族群平等的關注焦點，但部分名稱因文化敏感度不足，仍具歧視色彩，影響原住民族認同與文化尊嚴。

鴻義章說，道路名稱應重視族群認同與尊重價值，如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙使用於道路命名，恐隱含歧視或刻板印象。各地方政府在道路命名或更名過程中，應建立文化審議及族群參與機制。

鴻義章表示，部分道路名稱如「番金路」、「番社街」、「番仔路」等，反映族群文化，但也須全面清查轄區內是否存在不當或歧視用語，以及現行道路命名及更名作業原則是否完善等，都有待進一步調查釐清，以確保公共空間命名體現多元尊重與促進社會和諧的價值。