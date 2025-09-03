快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院院長廖俊智 獲頒法國榮譽軍團騎士勳章

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」，由現任法國總統科學委員會顧問－孔多塞校園校長薩里奧代表法方頒授勳章。圖／中研院提供
中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」，由現任法國總統科學委員會顧問－孔多塞校園校長薩里奧代表法方頒授勳章。圖／中研院提供

中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」（Chevalier de la Légion dHonneur），表彰他在促進台法學術交流、深化國際科研合作，以及推動全球科學發展的貢獻。授勳典禮於9月2日在法國駐台代表官邸舉行，由現任法國總統科學委員會顧問－孔多塞校園（Campus Condorcet）校長薩里奧（Pierre Paul Zalio）代表法方頒授勳章。

廖俊智致詞時表示，他深感榮幸能夠獲得代表法國最高榮譽之一的勳章，並感謝法國政府與法方的學術夥伴，這項榮譽不僅是對他個人的肯定，更象徵著台法之間在科研領域深厚且持續擴展的合作關係。

他說，法國長久以來所崇尚的自由精神，深植於其文化與學術傳統之中，期許台灣學術界能以此為典範，保有關懷社會、超然於政治的研究環境，讓學者得以「自由探索、開放交流、彼此尊重」的精神，持續推動科學、人文、思想上的進步。

榮譽軍團勳章由拿破崙於1802年創設，僅授予在文化、科學、工商及公共服務等領域有特殊貢獻之人士。中研院表示，廖俊智此次獲得騎士勳位，是由於任內積極推動中研院與法國學術機構的交流合作，讓台灣成為法國研究東亞歷史與文化的據點，更以個人國際學術聲望，將科學推廣為全球公共財。

法國 科學

延伸閱讀

馬克宏：以色列擴大攻勢 仍難阻承認巴勒斯坦國浪潮

法稱歐洲將為烏克蘭提供安全保障 待美給予支持

歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

突尼西亞男子馬賽持刀刺傷5人 法警方當場擊斃嫌犯

相關新聞

中研院院長廖俊智 獲頒法國榮譽軍團騎士勳章

中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」（Chevalier de la Légion dHonneur）...

陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不...

陸域風機爭議／枋山風電施工 屏縣府：未許可 將開罰

能源業者擬在屏東縣枋山鄉設置9座陸域風機，引發枋山鄉、獅子鄉民抗議，但近日業者已進場施工。屏東縣府聯合稽查小組昨會勘表示...

歷史上的今天／1957年慶祝軍人節 北市敬軍門吸引人潮

1957年9月3日，全國各界在熱烈敬軍聲中，慶祝第三屆軍人節，台北街頭除了到處國旗飄揚，由成都路、衡陽路、博愛路、西寧南路二百多家商店自動發起響應敬軍週的兩個敬軍示範區所興建的敬軍門，更引人注目。

損毀光電板還有1.7萬片待清除 環境部：9月5日前限期清除

環境部今表示，丹娜絲風災災損總計33案場光電板總受損約13萬5000片，分類整理後目前已近5萬片送交處理機構完成去化，近...

首位材料領域院士…杜經寧辭世享壽88歲 中研院證實了

中研院今天發布訊息，中研院院士杜經寧8月30日於美國辭世，享壽88歲。杜經寧為首位材料領域院士，對國內材料科學領域發展至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。