中研院院長廖俊智 獲頒法國榮譽軍團騎士勳章

中研院院長廖俊智獲法國政府授予「榮譽軍團騎士勳位勳章」（Chevalier de la Légion dHonneur），表彰他在促進台法學術交流、深化國際科研合作，以及推動全球科學發展的貢獻。授勳典禮於9月2日在法國駐台代表官邸舉行，由現任法國總統科學委員會顧問－孔多塞校園（Campus Condorcet）校長薩里奧（Pierre Paul Zalio）代表法方頒授勳章。

廖俊智致詞時表示，他深感榮幸能夠獲得代表法國最高榮譽之一的勳章，並感謝法國政府與法方的學術夥伴，這項榮譽不僅是對他個人的肯定，更象徵著台法之間在科研領域深厚且持續擴展的合作關係。

他說，法國長久以來所崇尚的自由精神，深植於其文化與學術傳統之中，期許台灣學術界能以此為典範，保有關懷社會、超然於政治的研究環境，讓學者得以「自由探索、開放交流、彼此尊重」的精神，持續推動科學、人文、思想上的進步。

榮譽軍團勳章由拿破崙於1802年創設，僅授予在文化、科學、工商及公共服務等領域有特殊貢獻之人士。中研院表示，廖俊智此次獲得騎士勳位，是由於任內積極推動中研院與法國學術機構的交流合作，讓台灣成為法國研究東亞歷史與文化的據點，更以個人國際學術聲望，將科學推廣為全球公共財。