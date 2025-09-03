陸域風機爭議／枋山風電施工 屏縣府：未許可 將開罰

能源業者擬在屏東縣枋山鄉設置9座陸域風機，引發枋山鄉、獅子鄉民抗議，但近日業者已進場施工。屏東縣府聯合稽查小組昨會勘表示，未接獲業者申請也未同意，業者行為已違反區域計畫法，將開單告發，最高可裁罰30萬元。業者則稱，作業均依循主管機關規範。

瑞風能源受屏盛公司委託辦理「枋山風力發電計畫」，屏盛公司1日在枋山鄉舉辦第3場說明會，遭地方抗議，居民憂風機影響生態及健康，自救會會長王光盛疑遭騷擾也已報警，縣府地政處、水利處、環保局綠能辦公室及農業處等組成聯合稽查小組。

屏盛公司計畫開發基地在枋山鄉共119筆地號，含一般農業區農牧用地、交通用地、水利用地。稽查小組發現，有3筆地號整地，並施設7座固定基礎，含6座斜向鋼構拉力基座和1座方型基座。農地未經合法申請設置固定基礎，且大面積整地。

瑞風能源表示，因應環境部專案小組審查意見，以及基於風力狀況蒐集與環境評估的必要，委請工業技術研究院在麻里巴橋旁風力測量研究，並設置測風塔蒐集數據資料。申設作業都有主動聯繫主管機關，親赴縣府拜訪相關單位說明。

屏東縣政府駁斥業者混淆視聽，業者拜訪縣府基層同仁，詢問法令等相關業務，基於服務鄉親立場提供諮詢協助，不等同於申請。縣府重申，「業者沒有經過許可，就在農地動工，一定會依區域計畫法嚴辦、嚴查、嚴罰」。