陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

聯合報／ 記者戴永華邱琮皓／連線報導
宜風電力在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮規畫設置14部風力發電機，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠與宜蘭鄉親，昨天前往行政院大門前抗議。記者曾學仁／攝影
台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不支持也不鼓勵」，並承諾嚴審把關。國民黨立委吳宗憲等人昨也嗆說「門都沒有」；民眾黨前立委陳琬惠則帶隊赴行政院陳情，高喊「滾蛋 」。

台亞回應，尊重反對聲音，會爭取地方共識，絕不會一意孤行。

陸域風電爭議多，環境部表態嚴審後，接連有兩陸域風場遭認定不應開發，「宜風陸域風力發電計畫」原定昨審查，因故暫停。業界傳出，環境部針對陸域風電環評，已全面暫緩。

吳宗憲昨上午與台東立委黃建賓、屏東立委蘇清泉辦公室主任舉行「東海岸陸域風電」會議，3立委綁上「逆風」布條象徵逆風而行，堅決抵抗無共識陸域風電計畫。吳宗憲說，地方訴求是停止一切，撤回開發。

陳琬惠昨也和宜蘭鄉親在行政院大門前表達反對立場，並遞交陳情書。她說，不少案例顯示風機在住宅附近，長期會影響居民身心健康，眾人會堅決守護家園，直到台亞風能退出宜蘭。

彭啓明昨到宜蘭視察，民進黨立委陳俊宇邀彭到五結勘查風力發電場址。陳俊宇強調環境生態重要性，彭啓明允諾環境部態度會與台東設址計畫一致，不鼓勵、不支持，嚴格審查，優先保護環境與民眾生活品質。先前經濟部已承諾，陸域風電只要「地方不同意、中央就不會同意」。

台亞風能規畫在宜蘭海岸7公里內設置14部風力發電機，當地居民擔心風機影響生活品質，破壞蘭陽溪口的國家級濕地、衝擊候鳥棲息環境，一致反彈。

彭啓明說，過去半年有3案送到環境部審查，其中1案退回，其他2案可能會被撤除，宜蘭案仍在開發意見書階段，尚未送到環境部。他說，風機設置距離住家500公尺內，一定要做環評，環境部會嚴格把關。

曾任環評委員的學者指出，不管是台東「東風陸域風力發電計畫」，或近期屏東「枋山風電計畫」、宜蘭縣「宜風陸域風力發電計畫」都顯示出一個問題，經濟部鼓勵開發商尋覓案場，但沒有明確標準，導致開發商和當地居民硬碰硬，這也讓環境部環評審查機制現在有一個默契，就是遇到陸域風電案場就會先暫緩審查。

相關新聞

國慶主視覺藍紅筆刷揮灑雙十 4日起登記抽大典觀禮500名額

114年國慶主視覺今天公布，今年主題與去年同為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」，設計理念為「以筆為刃，...

陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不...

陸域風機爭議／枋山風電施工 屏縣府：未許可 將開罰

能源業者擬在屏東縣枋山鄉設置9座陸域風機，引發枋山鄉、獅子鄉民抗議，但近日業者已進場施工。屏東縣府聯合稽查小組昨會勘表示...

歷史上的今天／1957年慶祝軍人節 北市敬軍門吸引人潮

1957年9月3日，全國各界在熱烈敬軍聲中，慶祝第三屆軍人節，台北街頭除了到處國旗飄揚，由成都路、衡陽路、博愛路、西寧南路二百多家商店自動發起響應敬軍週的兩個敬軍示範區所興建的敬軍門，更引人注目。

損毀光電板還有1.7萬片待清除 環境部：9月5日前限期清除

環境部今表示，丹娜絲風災災損總計33案場光電板總受損約13萬5000片，分類整理後目前已近5萬片送交處理機構完成去化，近...

首位材料領域院士…杜經寧辭世享壽88歲 中研院證實了

中研院今天發布訊息，中研院院士杜經寧8月30日於美國辭世，享壽88歲。杜經寧為首位材料領域院士，對國內材料科學領域發展至...

