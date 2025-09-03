陸域風機爭議／宜蘭風電案 昨突暫停審查

台亞風能計畫在宜蘭、台東等地設風電場域，藍綠白陣營人士都反彈，環境部長彭啓明昨到宜蘭現勘「宜風陸域風力發電」後表示，「不支持也不鼓勵」，並承諾嚴審把關。國民黨立委吳宗憲等人昨也嗆說「門都沒有」；民眾黨前立委陳琬惠則帶隊赴行政院陳情，高喊「滾蛋 」。

台亞回應，尊重反對聲音，會爭取地方共識，絕不會一意孤行。

陸域風電爭議多，環境部表態嚴審後，接連有兩陸域風場遭認定不應開發，「宜風陸域風力發電計畫」原定昨審查，因故暫停。業界傳出，環境部針對陸域風電環評，已全面暫緩。

吳宗憲昨上午與台東立委黃建賓、屏東立委蘇清泉辦公室主任舉行「東海岸陸域風電」會議，3立委綁上「逆風」布條象徵逆風而行，堅決抵抗無共識陸域風電計畫。吳宗憲說，地方訴求是停止一切，撤回開發。

陳琬惠昨也和宜蘭鄉親在行政院大門前表達反對立場，並遞交陳情書。她說，不少案例顯示風機在住宅附近，長期會影響居民身心健康，眾人會堅決守護家園，直到台亞風能退出宜蘭。

彭啓明昨到宜蘭視察，民進黨立委陳俊宇邀彭到五結勘查風力發電場址。陳俊宇強調環境生態重要性，彭啓明允諾環境部態度會與台東設址計畫一致，不鼓勵、不支持，嚴格審查，優先保護環境與民眾生活品質。先前經濟部已承諾，陸域風電只要「地方不同意、中央就不會同意」。

台亞風能規畫在宜蘭海岸7公里內設置14部風力發電機，當地居民擔心風機影響生活品質，破壞蘭陽溪口的國家級濕地、衝擊候鳥棲息環境，一致反彈。

彭啓明說，過去半年有3案送到環境部審查，其中1案退回，其他2案可能會被撤除，宜蘭案仍在開發意見書階段，尚未送到環境部。他說，風機設置距離住家500公尺內，一定要做環評，環境部會嚴格把關。

曾任環評委員的學者指出，不管是台東「東風陸域風力發電計畫」，或近期屏東「枋山風電計畫」、宜蘭縣「宜風陸域風力發電計畫」都顯示出一個問題，經濟部鼓勵開發商尋覓案場，但沒有明確標準，導致開發商和當地居民硬碰硬，這也讓環境部環評審查機制現在有一個默契，就是遇到陸域風電案場就會先暫緩審查。