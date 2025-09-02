損毀光電板還有1.7萬片待清除 環境部：9月5日前限期清除

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，目前剩約1.7萬片仍堆置在滯洪池岸邊。圖／聯合報系資料照片
這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，目前剩約1.7萬片仍堆置在滯洪池岸邊。圖／聯合報系資料照片

環境部今表示，丹娜絲風災災損總計33案場光電板總受損約13萬5000片，分類整理後目前已近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片已陸續收集暫置合法場地，目前僅剩約1.7萬片仍堆置在岸邊，已要求業者9月5日前限期改善完成。

環境部表示，太陽能板主要由玻璃、鋁框、矽晶片、EVA封膜和塑膠背板等組成，國內廠商技術已可在處理過程將這些材料高效分離取出，其中玻璃壓碎後進行分選取得乾淨玻璃，並將玻璃交由再利用機構再製，乾淨矽晶碎片送往處理廠進行金屬提煉，乾淨背板則可回到塑膠回收，或有再利用產品為製造成陶瓷原料、陶瓷土粉，並銷售至磁磚廠製成磁磚。

此外，可從模組中提煉9成以上的有價值材料，非以焚化掩埋處理。我國廢太陽能回收處理已積極推動高值化資源循環，具資源化的處理機構計4家，依許可處理量能達每月2915公噸，同時未來將有其他具有資源化技術處理業者也陸續投入。

環境部強調，光電業者排出光電板為事業廢棄物，環境部會要求業者依合法程序並且要妥善處理廢棄物，國內處理技術已可將廢光電板資源化。環境部已啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈。

