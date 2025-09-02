首位材料領域院士…杜經寧辭世享壽88歲 中研院證實了

快訊

中央社／ 台北2日電
中研院今天發布訊息，中研院院士杜經寧8月30日於美國辭世，享壽88歲。中研院院士杜經寧。聯合報資料照，記者曾吉松／攝影
中研院今天發布訊息，中研院院士杜經寧8月30日於美國辭世，享壽88歲。杜經寧為首位材料領域院士，對國內材料科學領域發展至為關心，並協助工業界發展、傳承研發能量。

中研院表示，杜經寧專長為薄膜材料，他提出金屬與合金相變動力學的根本性突破理論，並深入研究金屬與矽的界面化學作用，對微電子元件的發展影響廣泛。後也研究電遷移新驅動力，對大型積體電路的設計與耐用性貢獻卓越。

近年來，杜經寧也致力探討熱熵與電子元件的可靠性，以及透過AI影像分析技術，預測封裝焊接節點的預期壽命。

中研院指出，杜經寧1968年取得美國哈佛大學應用物理學博士學位後，進入IBM華生研究中心工作長達25年，而後轉至加州大學洛杉磯分校執教超過20年，曾擔任該校材料科學工程學系主任，以豐富的產業經驗轉化培育無數英才。

中研院表示，杜經寧對國內材料科學領域的發展至為關心，熱心參與相關學術活動，並協助工業界發展，傳承研發能量，也曾任中研院數屆評議員及物理研究所學術諮詢委員，對中研院學術研究發展助力甚深。

根據資料，杜經寧曾獲選為美國物理學會、美國冶金協會及美國材料研究學會會士，並獲美國高級科學家Humboldt研究獎、美國礦冶材料學會（TMS）EMPMD傑出科學家獎與John Bardeen獎、國際電機電子工程師學會CPMT獎（IEEE CPMT Award），並於2002年當選中研院第24屆院士，更是首位材料領域院士。

院士 美國 中研院 哈佛大學

