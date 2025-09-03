捷運支撐自住買盤 江子翠最有姿態軌道經濟宅

受到央行第七波管制衝擊，當前整體房市交易持續低靡，但政府「打炒房、不打房」，觀察市場上自住剛需客戶仍然存在，尤其是雙北市，從近期實價登錄預售交易量變化來看，七都中雙北年減幅最小，尤其是在台北市高房價的外溢效應下，新北市剛性需求相對穩定，也被視為持續具有補漲空間，仍有不少個案繳出銷售佳績。

【松柏大院】在板橋市中心耗時多年整合，開發出632坪三面臨路大基地。 圖／海樺廣告

房市專家表示，現在房市自用當道，買盤回歸理性，觀察市場上逆勢繳出亮眼銷售成績的個案，得具備3大條件，地段精華、用心的產品規劃、品牌認同度，像是新北板橋區「松柏大院」就是最好的例子。

該案距江子翠站僅350米，2站到新板，同時執掌文化路、雙十路雙金軸 圖／海樺廣告

「松柏大院」位於板橋黃金級地段江子翠，身處文化路二段、雙十路二段「文化雙十地王軸心」，基地座落於松柏街上，步行至捷運江子翠站4號、5號出口僅約350公尺。此外，逾600坪三面臨路壯闊基地，在板橋市中心屬實難得，建築規劃為1幢2棟地上22層SRC住宅大樓，臨路退縮深，搭上雙排人行道樹，彰顯愜意舒適棟距及磅礴氣勢，產品規劃為每層4戶、2部電梯，坪數為27~36坪，2至3房規劃。3房邊間享有三面採光，2房也具備雙面採光，且戶戶雙衛浴皆開窗，地段、產品皆深切命中剛需客戶的心，定位滿足首購、換屋需求。

「松柏大院」自5月正式公開後，市場即傳出高度關注與銷售熱度。根據內政部實價登錄資料顯示，正式開盤短短一個多月內，等同於每日一戶的銷售速度，銷售反應超出預期，展現市場對本案的高度認同。

在當前整體房市交易趨緩的背景下，「松柏大院」買氣穩定累積，反映出該案在地段條件、產品配置與公司品牌上的市場競爭力。對比現今房市多數個案場去化週期拉長，「松柏大院」具備明顯優勢，也成為板橋區近期銷售表現突出的代表個案之一。

「松柏大院」自公開以來即受到市場高度關注，無論在地段條件、格局設計或建材規格等多方面，皆獲得購屋族群的廣泛認同。特別是產品配置對準自住市場核心需求，吸引大量板橋在地客戶，其中包含換屋族與二、三代首購家庭，許多買方更是「特地等待本案開案才決定進場購屋」。

根據本案代銷海悅機構海樺廣告股份有限公司副總經理馬士雄表示，捷運宅向來是自住與換屋族群的首選，特別是距離捷運站500公尺內的建案，不僅通勤便利，更具備稀缺性與長期保值、抗跌抗通膨等優勢。他進一步指出，捷運紅線（淡水信義線）貫穿台北市政經核心，區域具高度象徵與保值性；而捷運藍線（板南線）則是大台北主要經濟動脈，沿線商業機能成熟、就業密度高，住宅市場穩定性強、具增值潛力。「松柏大院」位於板南線江子翠站步行約350公尺處，離台北市更僅有一橋之隔，正處於藍線經濟主軸 × 鄰近紅線行政核心的雙軸交會帶，兼具地段優勢與價值支撐，也因此住在松柏大院等於坐享軌道經濟的利多，贏在起跑點。

江子翠座落板橋、北市門戶，對頂峰客層而言才是市中心真正精華地段。 圖／海樺廣告

整體而言，「松柏大院」能在房市保守的環境下取得市場肯定，正是「好地段、好產品、品牌優勢」三大要素齊備的成果。市場最終以實際銷售結果驗證產品實力，也再次證明即使在房市盤整期，具備完整條件的個案仍具備強勁的銷售表現與市場吸引力。

