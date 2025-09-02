廢光電板去化約5萬片 剩1.7萬片暫置滯洪池岸

快訊

中央社／ 台北2日電

環境部今天說，廢光電板9成可回收再利用，因風災受損約13.5萬片，其中近5萬片完成去化、近6.8萬片暫置於合法場地，約1.7萬片堆置在嘉義縣滯洪池岸，已限期於5日前改善。

環境部今天發布新聞稿表示，此次丹娜絲風災災損總計33案場光電板共受損約13萬5000片，分類整理後近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片陸續收集暫置於合法場地，以上88%光電板均已妥為安置及清除處理。

目前僅剩元昱公司約1.7萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。環境部長彭啓明日前接受媒體聯訪時表示，元昱8月22日已送交清除計畫書，並於8月28日經嘉義縣環保局審核通過，允許展延至9月5日前完成清運。

彭啓明強調，若屆期仍未清除將再開罰新台幣600萬元，並由政府接手清運，同時對業者全面代位求償，考慮凍結業者資產。

環境部說明，太陽能板主要由玻璃、鋁框、矽晶片、EVA封膜和塑膠背板等組成，國內廠商技術已可在處理過程將這些材料高效分離取出。

其中玻璃壓碎後進行分選取得乾淨玻璃，並將玻璃交由再利用機構再製，乾淨矽晶碎片送往處理廠進行金屬提煉，乾淨背板則可回到塑膠回收，或有再利用產品為製造成陶瓷原料、陶瓷土粉，並銷售至磁磚廠製成磁磚。

環境部並澄清媒體報導「廢光電板比核廢料難處理」的說法，現在可從模組中提煉9成以上的有價值材料，非以焚化掩埋處理；廢太陽能回收處理已積極推動高值化資源循環，具資源化處理機構計4家，依許可處理量能達每月2915公噸，同時未來將有其他具有資源化技術處理業者也陸續投入。

環境部表示，已啟動廢棄物清理法修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。

嘉義 環境部 光電板

