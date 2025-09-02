國慶主視覺藍紅筆刷揮灑雙十 4日起登記抽大典觀禮500名額

114年國慶主視覺今天公布，今年主題與去年同為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」，設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚新樣貌，也展現創造未來力量；國慶大會4日起開放民眾登記，19日抽出500名民眾觀禮。

國慶籌備委員會公布今年國慶大會主題及主視覺設計。主視覺由藍紅雙色勾勒「雙十」圖案，中文主題為「中華民國生日快樂」，並保留國旗原素，英文部分則是「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」，以親切語言，展現自由、團結與希望。

國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，今年主視覺設計主要依立法院長、大會主委韓國瑜所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛國旗、喜迎國家生日的傳統情。

吳堂安指出，主視覺整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，筆觸自由奔放、揮灑有力，象徵台灣人民直率、熱情與堅韌，主色取自青天、白日、滿地紅，則象徵中華民國的榮耀與堅定；設計核心理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來的力量。

此次國慶大會觀禮活動也將開放民眾入場，吳堂安說，國慶官網將於9月4日上午10時至11日24時止，開放年滿18歲且持有中華民國身分證的國民報名，系統將以電腦抽籤方式抽出500位幸運民眾，並於9月19日中午12時公告，中籤者須於9月21日17時前完成線上確認，才算完成手續，現場也將準備精美禮品。

吳堂安指出，今年活動結合傳統與創新，包括表演團體、國軍空中分列式，以及與台中市、南投縣串聯慶祝，國慶日當周適逢中秋佳節，也更讓光輝的10月充滿溫馨歡愉的節慶氣氛。

吳堂安最後也提醒，10月10日國慶大會活動當日，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證及佩戴「觀禮證」方可入場，並請遵守相關注意事項，國慶最新活動資訊請至國慶官網或中華民國讚國慶臉書查詢。