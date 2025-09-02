快訊

9月21日國家防災日活動起跑 張惇涵：災變不分藍綠國界 有準備更安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部、交通部及原民會今在台北車站舉辦「國家防災日系列活動啟動記者會」。圖／內政部提供
內政部、交通部及原民會今在台北車站舉辦「國家防災日系列活動啟動記者會」。圖／內政部提供

9月21日為國家防災日，行政院秘書長張惇涵指出，今年模擬東部海域發生芮氏8.5強震引發海嘯，衝擊北部和東部，透過中央與地方大規模演練，才能在危機時維持社會運作及人民安全，同時提升整體防救災能量，做到居安思危，就能有備無患，有準備更安全。

921大地震將滿26周年，內政部、交通部及原民會今在台北車站舉辦國家防災日系列活動啟動記者會，內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、原民會主委曾智勇、消防署長蕭煥章、宜蘭縣代理縣長林茂盛及多名駐台使節與會。

今年主題為「巨震求生，強韌整備」，將於9月17日至19日，在宜蘭運動公園、蘭陽溪周邊社區等地，作為模擬大規模地震及海嘯引發複合型災害的主場，新北市新莊運動公園等地也將演練地震應變，檢驗政府減災整備；9月19日9時21分氣象署將發布地震警報、9時30分海嘯警報，10時59分將切換電視頻道播放總統談話。

張惇涵指出，26年前的921大地震，是許多台灣人沉痛記憶，卻是重視自我防災應變轉型的起點，每年國家防災日都是要提醒眾人有準備更安全；台灣近年積極提升防救災能量，經認證的防災社區逾250個，內政部並培訓替代役取得EMT-1證照。據統計，截至8月底，全台已培訓逾6萬名防災士。

張惇涵指，災變不分藍綠，需要中央地方合作努力，提升全社會防衛韌性，災變也不分國界，過去理念相近國家遇到重大災變，台灣救災團隊義無反顧前進第一線，展現「台灣Can help」，為全世界韌性貢獻更大良善心力，「我們要居安思危，就能有備無患」，不分中央地方、國界，一起打拚努力。

劉世芳提到，過去不管是丹娜絲颱風、豪大雨及地震，最近也開始感受到海嘯威脅，都是中央、地方應變重點項目，今年防災日透過模擬強震、海嘯來襲，展現跨部會、全國性的大規模演練，檢視政府預警、應變、救援及復原能力，範圍包含交通疏散、防災部落建置，強化易致災部落基本設施。

「天災不能預測，但能有秩序地度過。」劉世芳說，台灣政府有整備，也誠摯邀請社會各界攜手參與國家防災日，除了強化政府救災量能，也鼓勵全民發揮自救自助、救人的應變能力，提升防災意識，落實有準備更安全，透過公私協力，共同度過天災。

記者會現場也有救災模擬演練。圖／內政部提供
記者會現場也有救災模擬演練。圖／內政部提供

