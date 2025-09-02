救國團率團訪韓深化臺韓青年友誼 共推國際交流新篇章

2025年救國團幹部韓國訪問團。 圖／救國團提供

救國團應韓國青少年聯盟之邀，於9月1日至5日赴韓展開5天交流訪問。代表團由救國團葛永光主任率領，成員包括總團部學校處副處長潘宗志、溪頭青年活動中心總幹事葉慶壽、日月潭青年活動中心總幹事王群元、曾文青年活動中心總幹事羅秀純，以及高雄｢張老師｣中心總幹事謝璦如，共同走訪首爾與濟州多個青年服務據點。

訪團首日拜會韓國青少年聯盟總裁金賢執、事務總長李相翼，並前往大韓民國國會議事堂拜會名譽總裁韓起鎬，另參訪首爾青年旅社（Hi Seoul Youth Hostel）、中浪青少年中心及濟州青少年聯盟，就青年政策與服務進行深度交流。

金賢執總裁在座談中表示，這是疫情後睽違6年再次迎接救國團代表團，雙方有超過40年的兄弟情誼，組織宗旨亦高度相似，期待未來能攜手推動更多合作，讓兩國青年共享資源、拓展國際視野。

葛永光主任指出，救國團自創立以來，持續深耕青年服務，深獲社會肯定，並特別提到救國團今年舉辦育創盃國際籃球邀請賽，邀請日本隊伍來台交流，期盼未來韓國青少年聯盟也能促成韓國高中勁旅來台參賽，增進青年互動。

葛永光主任強調，國際化是救國團努力的方向。除與韓國青少年聯盟情誼深厚，和日本自民黨也維繫60年合作交流，並於上週成立泰國海外團友會。今年10月救國團73週年團慶大會特邀韓國青少年聯盟來台，金賢執總裁欣然應允，期待未來持續深化合作，共同培育具有國際視野的青年人才。

9月2日，代表團拜會韓國青少年聯盟韓起鎬名譽總裁（現任國會議員），會談中，葛主任與韓起鎬國會議員就臺韓關係與區域局勢深入交流。韓議員表示，當前韓國夾在美中之間處境複雜，若未來兩岸情勢不幸發生戰事，雖然現任總統李在明不希望介入，但韓美之間係同盟關係，雙方仍需協商決定。葛主任強調希望台灣無事則韓國無事，台灣希望能維持台海和平，則周邊國家都無需擔心。雙方也都擔憂兩國共同面臨的少子化問題及年輕人不願結婚生育的問題，並交換應如何解決此問題的方案。葛主任也邀韓起鎬國會議員來台參訪，共同推動民間友誼。

訪韓首日行程中，葛永光主任率團參觀「2025首爾國際庭園博覽會」。葛主任表示，首爾國際庭園博覽會結合永續、共榮與在地經濟活化的多元目標，救國團未來在推動青年教育、公益服務、健康促進與永續發展等志業，將思考結合自然環境、社會關懷與青年行動，讓更多青年培養對環境與社會的責任感，共同打造美好未來。