和碩：用愛與創意重生廢材，點燃無限可能 從廢棄到重生，每一支鉛筆都寫滿永續的故事

在多數人眼裡，廢棄物是無聲的終點；在和碩聯合科技（4938）(以下簡稱「和碩」)眼中，它們卻是等待被翻開的序章。

一塊被丟棄的木棧板，可能成為偏鄉孩子手中描繪夢想的色鉛筆；一件舊制服，或許變身為陪伴日常的包袋。這是一個關於環境、教育與設計的故事，更是一段從工廠角落走向世界舞台的旅程。

和碩憑藉創新精神與對環境的深切關懷，推出了「廢材重生，創意無限」計畫，將原本被視為垃圾的木棧板轉化為獨具特色的環保色鉛筆，並親手送到偏鄉學堂的孩子們手中。這項行動，不僅為被棄置的物品賦予了全新的生命，更展現企業對環境保護、教育支持與社會責任的真誠承諾。

圖／和碩聯合科技 提供
圖／和碩聯合科技 提供

和碩總經理暨執行長鄭光志、鄧國彥表示，我們堅信每一份被遺棄的資源，都值得一次重新的機會。透過創意與專業的技術，讓它們再次閃耀生命力，也讓永續的理念在每個人的心中生根發芽。

木棧板的第二生命，連結偏鄉的笑容

木棧板是和碩桃園廠區每年累積數量最多的廢棄物。它們原本的使命，是承載零件與產品運送到市場；然而一旦完成任務，大多數最終被送往回收場焚燒。

和碩的工業設計團隊卻在其中看見了「重生」的可能，選用經過熱處理、確保無毒的木棧板，攜手專注於木工技職教育的國立嘉義高工室內設計科，製作成獨一無二的環保色鉛筆。天然木色與細膩紋理，讓握筆時的每一筆觸都充滿生命溫度。

透過公司內部公益社團「幸福達人社」的活動，將這些色鉛筆與精心準備的禮物，一同送往花蓮偏鄉的抱抱熊崇德小學堂。這次的插畫課程，特別邀請親親寶貝社江慧婷社長，同時也是陽明山四口田藍染講師，將藍染連續圖案設計概念融合在畫中，一起帶領孩子們透過這些色鉛筆，描繪出他們心中最美麗的藝術作品 - 紙上躍動的色彩，不僅是創意的展現，也是夢想的啟航。

圖／和碩聯合科技 提供
圖／和碩聯合科技 提供

廢材重生，不只是產品再造

「廢材重生」的創意並不限於木棧板。和碩同時將目光投向其他廢棄資源，例如作業員汰換下來的防靜電衣與工作褲。這些原本即將被丟棄的布料，在設計團隊的巧手下，搖身一變成為實用又具設計感的生活用品，如文具收納袋、多袋式托特包等。

每一件產品都是一次故事的延續，也是一次設計與工藝的實驗。它們不僅是可持續循環的具體成果，更象徵著從廢棄中發掘價值、從平凡中找到美的過程。當孩子們接過這些手工製作的禮物時，他們潛移默化地理解了資源珍惜的重要性。

真正的永續，不是將地球留給下一代，而是讓下一代學會守護它。
「廢材重生」教我們，創意不是憑空而來，而是從被忽略的角落長出力量；價值，也不在於物件本身，而在於它能連結多少人的夢想。下一次，當你看到一塊舊木板、一件破舊布料，也許可以想想 -- 它，會是誰的下一段故事？

圖／和碩聯合科技 提供
圖／和碩聯合科技 提供

