一卡在手 樂齡無憂 臺中敬老愛心卡溫暖升級 擴大服務更貼心

「69歲的利昂爺爺，來自加拿大，至今已在臺灣生活多年，他不僅在臺中高中任教，鼓勵學生勇於思考、追求知識，更把臺灣視為第二個家。今年，他拿到由移民署核發的『馬偕計畫』永久居留證，正式成為臺中市的一份子，當盧秀燕市長親手將第一張屬於外籍長者的『敬老愛心卡』交到他手中時，利昂爺爺笑著說：『這張卡片不只是便利交通的工具，更是城市給我的一份歸屬感。』

拿到卡片的那一刻，他立刻嘗試刷卡搭乘計程車，興奮得像個孩子，他說自己正計畫出發去西班牙進行朝聖之旅，平時就會利用愛心卡到運動中心訓練體能，保持最佳狀態，「謝謝臺中，讓我不僅能自由移動，更感受到滿滿的尊重與溫暖。」

之所以在今年3月起擴大適用對象，將敬老愛心卡開放給持永久居留證、居住於臺中的65歲以上外籍長者，正是因為他們多半長期在臺生活，與在地社會、文化、家庭已緊密連結，許多人像利昂爺爺一樣，曾為臺灣教育、經濟或文化默默付出，他們的晚年同樣需要社會支持，臺中市社會局指出：「臺中是一座國際友善的城市，所有長輩不分國籍都應享有平等的福利。」這份貼心政策，預估將造福近400名外籍長者，讓他們和在地長輩一樣，能夠搭車探親、就醫運動、自在出遊，在異鄉也能享有一份安心的樂齡生活。」

圖／臺中市社會局提供

利昂爺爺說，他手上的臺中「敬老愛心卡」，不只是一張交通卡，更像是他在臺中這座城市生活的一份歸屬感。 圖／臺中市社會局提供

除了利昂爺爺，來自日本、已在臺灣生活20多年的弓長家昌先生，也是敬老愛心卡的受惠者。自3月辦卡後，他每天搭公車四處探索臺中美食，還曾用卡搭火車到大甲、彰化、苗栗「追媽祖」，累積使用紀錄超過300筆。他說：「有了愛心卡，我走得更遠，朋友也更多，真正感受到社會的溫暖與融合。」這些溫馨的故事，正展現臺中推動敬老愛心卡的初衷：不分國籍，讓長輩們都能享受平等、便利又安心的晚年生活。

弓長家昌先生表示敬老愛心卡已經是每日必備，搭著公車、捷運和火車享受樂齡生活！ 圖／臺中市社會局提供

敬老愛心卡用好用滿 是臺中長者的日常

「敬老愛心卡是我最好的旅伴！」70多歲的李阿姨笑稱，她是把卡用到最「勤快」的代表，平日她和好友們相揪出遊，從搭捷運、火車、客運到轉乘公車，全靠這張卡省下大筆交通費，常常跟朋友出發遊玩踏青，火車、客運、公車一路接駁，開心說：「這樣跑一趟，不但省下好幾百元，還能盡情享受戶外山林芬多精。」

除了外出遊玩，許多長輩也是運動中心的常客，游泳、羽球、健身樣樣來，所有運動設施入場費都能用愛心卡折抵，養成規律運動的習慣，保持健康體力，是健康小秘訣。即使偶爾小感冒去診所，還能折抵門診基本部分負擔費用，真正做到「省錢、省心又省力。」

為了照顧更多喜歡走動、愛出遊的長者，臺中市政府特別因應臺鐵票價自6月起調漲，自9月1日起將敬老愛心卡的火車補助從每趟30元提高至45元。這意味著，長輩從臺中出發，不論北上苗栗三義，或南下彰化社頭，依舊能免費搭乘，出遊與就醫都便利。

臺中市政府持續擴充敬老愛心卡的用途，希望打造熟齡友善的城市，也讓敬老愛心卡陪伴臺中老寶貝們精彩生活每一天。 圖／臺中市社會局提供

夫婦倆一同帶著敬老愛心卡出門走透透，享受臺中樂齡好生活！ 圖／臺中市社會局提供

最多元的長輩福利 六都最優的臺中專屬

臺中敬老愛心卡，自推出以來就以「六都最優、最全面」為特色，市府表示，這張卡片的政策初衷，是希望長輩與身心障礙朋友能藉由補助更常走出家門，參與社會活動，延緩老化、維持健康，目前的發卡對象，除了年滿65歲的長輩、55歲以上的原住民，以及領有身心障礙證明者之外，今年更進一步擴大至持永久居留證、居住於臺中的65歲以上外籍長者，展現臺中作為國際友善城市的決心。

市府進一步說明，敬老愛心卡每月提供長輩1,000元點數（原住民為1,500元），可使用在交通、醫療與運動三大面向，例如搭乘市區公車享有雙十優惠，捷運、國道客運與跨縣市公車都能折抵半票票價；合約計程車則有每趟85點的補助；火車方面，自9月起更將單趟補助提高至45點，以維持與調漲前相同的免費搭乘範圍，除此之外，就醫時也能折抵門診基本部分負擔費用，運動中心與運動公園的各項設施則可全額抵用，真正達到「一卡多用」，便利又貼心。

到臺中市衛生所或合約診所就醫，使用敬老愛心卡還可以折抵門診基本部分負擔費用50點，這也是臺中市首創的項目。 圖／臺中市社會局提供

截至114年6月底，臺中市敬老愛心卡已發出超過50萬張，辦卡率突破九成，去年一年更累積2,600萬人次使用紀錄，較前一年成長18%。無論是交通、醫療或運動，敬老愛心卡幾乎成為臺中長輩的「生活必備卡」。

為鼓勵長輩和身心障礙者多多運動維持身心健康，到國民運動中心也可用敬老愛心卡全額折抵各種運動設施費用。 圖／臺中市社會局提供

溫暖陪伴每一天 讓臺中更有愛

臺中市長盧秀燕多次強調，敬老愛心卡不僅是一項補助措施，更是對長者的尊重與關懷。透過一卡在手，讓長輩能自由探索、自在出行，體驗更健康、更幸福的生活。今年擴大至外籍長者的政策設計，也展現臺中「國際友善城市」的胸懷，讓遠在異鄉的長者同樣能感受到家的溫暖。

隨著9月起火車補助額度提高，長輩搭車更無後顧之憂；加上交通、醫療、運動全面整合，臺中敬老愛心卡早已成為「六都第一」的樂齡福利品牌，未來市府也將持續滾動式調整，讓更多長輩與身心障礙者感受到「社會有愛、溫暖臺中」的城市精神。

從利昂爺爺的感動，到弓長家昌的日常，再到李阿姨的活力人生，每一個故事都映照出敬老愛心卡的價值。這張小小的卡片，不只是便利，更是一份陪伴與支持。它帶著長輩們走出家門、走向社區、走進世界，享受一場場精采的銀髮旅程。

圖／臺中市社會局提供

(臺中市政府社會局 廣告)