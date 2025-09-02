懸案45年沒破！文化部公告「原林義雄宅邸」為首個具轉型正義意涵場址

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「原林義雄宅邸」發生凶案後，林宅無法出租、出售，林家經濟陷入困境。一九八二年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改為「義光教會」，每年二月廿八日均於教會舉行林家嬤孫追思紀念禮拜，也同時紀念在戒嚴時期遭難之政治受難者。本報資料照片
「原林義雄宅邸」發生凶案後，林宅無法出租、出售，林家經濟陷入困境。一九八二年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改為「義光教會」，每年二月廿八日均於教會舉行林家嬤孫追思紀念禮拜，也同時紀念在戒嚴時期遭難之政治受難者。本報資料照片

1980年2月28日中午，時任台灣省議員的林義雄因美麗島事件受審時，位於台北市信義路的林宅遭歹徒侵入，林義雄的母親與兩位女兒皆被刺身亡，九歲的長女林奐均深受重傷，震驚台灣社會，迄今仍是懸案。文化部公告，「原林義雄宅邸／台灣基督長老教會義光教會」為「具轉型正義意涵場址」。這也是國家人權博物館四月公告「推動民間設置具轉型正義意涵場址」辦法後，首個通過審定公告的具轉型正義意涵場址。

國家人權館自2014年開始，進行白色恐怖時期相關史蹟點調查研究計畫，將「不義遺址」分為三類:審定不義遺址、潛在不義遺址與具轉型正義意涵場址。前兩種已完成多個遺址的審查與公告，「具轉型正義意涵場址」則從今年四月開始接受申請。

人權館展示教育組組長黃龍興指出，經審議小組審議為具轉型正義意涵的場址，人權館會協助設置紀念牌，每年至少舉辦一場歷史場址解說、講座或與場址及周遭場域相關的導覽活動。人權館希望不只是「掛牌」，還能結合周邊社區舉辦講座、小旅行，甚至跟其他場館串連舉辦活動。

「原林義雄宅邸」審定理由指出，兇案發生後，林宅無法出租、出售，林家經濟陷入困境。一九八二年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改為「義光教會」，代表「上帝公義之光」。每年2月28日均於教會舉行林家嬤孫追思紀念禮拜，也同時紀念在戒嚴時期遭難之政治受難者。歷任牧師及會友積極參與台灣民主化運動，對台灣民主的推動貢獻心力。

人權館指出，此一場址現為義光教會，一樓空間為禮拜堂，堂中十字架下陳列了當年林宅的舊磚塊。地下室為主日學教室、會議室及資料存放區。原林家宅邸格局經重新裝修，大門從左側改至右側，地下室的格局改動不大。現仍可見地下室樓梯旁牆面留有血漬。

黃龍興表示，目前來詢問「具轉型正義意涵場址」申請事宜的還包括高雄柯旗化故居、台南湯德章故居。其中柯旗化故居已登錄為歷史建築，但仍不影響申請「具轉型正義意涵場址」的資格，文資身分跟「不義遺址」身分並不衝突。

