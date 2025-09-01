馬紹爾群島前總統辭世 外交部常次赴大使館致哀

快訊

中央社／ 台北1日電

馬紹爾群島共和國前總統羅亞克於8月8日辭世，外交部表示，外交部常次葛葆萱今天前往馬紹爾群島共和國駐台大使館弔唁，表達政府哀悼之意。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於今天代表外交部長林佳龍前往馬紹爾群島共和國駐台大使館，弔唁8月8日辭世的馬紹爾群島共和國大酋長暨前總統羅亞克（Christopher Loeak），表達政府誠摯慰問與哀悼。

外交部說明，羅亞克於2012年至2016年擔任馬國第6任總統，並於2023年經加冕儀式，成為大酋長，是馬國兼具傳統與政治地位的重要領袖，執政期間多次為台灣國際參與發聲，支持台馬兩國邦誼。

外交部表示，羅亞克辭世後，林佳龍日前已親函慰問遺孀，並由葛葆萱於9月1日親赴馬國駐台大使館再度表達政府追思之意。

