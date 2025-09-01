馬紹爾群島前總統辭世 外交部常次赴大使館致哀

「抗戰不是遙遠的戰爭，而是我們每一代人共同的記憶與責任。」史學家郭岱君31日演講八年對日抗戰史實，講題：「抗戰 誰的勝利？誰在書寫歷史？」她說，自從蔣介石的日記公開以後，世界終於有了中國觀點看抗戰歷史；蔣介石的大戰略，要把日軍拖在大陸，但因為中日兵力太懸殊，抗戰8年勝利付出代價太大了。

2025-08-31 21:42