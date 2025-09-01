快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

北市中製機器狗風波 國土署：主管機關同意才能使用

中央社／ 台北1日電

北市政府擬推機器狗巡視人行道喊卡，內政部國土署今天表示，本案涉及中國廠牌的資通訊產品，應先取得主管機關同意後才能使用，地方政府應注意國家及通訊傳輸安全，避免國家關鍵基礎設施資訊遭外洩。

台北市副市長李四川8月26日在社群網站臉書（Facebook）發文宣傳，將以智能機器狗巡視人行道，民進黨議員發現機器狗本體是中國製造，並要求停用。台北市政府新工處表示，此機器狗無傳輸、連網功能，且機器狗的資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，無資安疑慮，這是試辦計畫，未正式啟用。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，行政院已在108年頒布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，明訂公務機關禁止使用中國製的資通訊產品，如因個案特性或實際需求需要，必須向數位發展部申請專案使用。

國土署強調，樂見各縣市導入智能科技用來提升道路安全品質，但本案涉及中國廠牌的資通訊產品，應先取得主管機關同意後才能使用，提醒地方政府務必遵守資通安全管理法等相關規範，及注意整體供應鏈安全，以守護國內資通訊環境及國家安全。

