新北原民聯合文化活動　千人齊聚「嶼海交織」！

▲新北原民聯合文化活動千人圍舞，展現原住民族文化在都會區的自信與生命力。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

「114年新北市原住民族聯合文化活動」日前於在新北市民廣場舉行，上千民眾熱情參與豐富精采的文化饗宴。新北市原住民族行政局以「嶼海交織」為主題，從祈福祭儀、樂舞競賽、青年論壇到音樂演出、市集體驗，展現原住民族文化在都會區的自信與生命力。

活動由各族祈福儀式揭開序幕，族人誠心在供桌擺上祭品，象徵向祖靈表達感謝並祈求來年平安。在活動的千人圍舞環節，由五組領唱團體—僅那鹿角、三重區協進會、東河旅北同鄉會、太巴塱部落與娜荳蘭部落，以族語歌聲與舞蹈，帶著新北市族人手牽著手，同時廣邀在場民眾一同加入舞圈，傳遞文化認同與跨世代情感，隨後登場的則是備受矚目的原住民族樂舞競賽，20組參賽者透過歌舞展現族群文化在傳統與創新之間的交會。

▲活動由各族祈福儀式揭開序幕，象徵向祖靈表達感謝並祈求來年平安(圖:阿美族祈福儀式)。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

為加強與南島語族間連結，今年活動特別邀請 AHA Taiwan 夏威夷藝術舞集帶來跨洋演出，由國際知名 Hula 大師 Kumu Mark 領軍，並攜手其子、首席舞者 Kolu 同台，以吟唱與舞蹈展現夏威夷文化的深厚底蘊。Kumu Mark 也分享了在台灣設立分校的初衷，並指出夏威夷與台灣同樣擁有南島語族的文化根源，透過 Hula 教學與交流，讓島嶼之間的文化連結更加緊密。

▲「原青論壇」，邀請８位講者，針對土地議題、音樂議題及身分認同等議題與現場聽眾們進行互動。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

▲「聲織文化」，邀請４組原住民籍歌手演出（圖：DJ汝妮與葛西瓦）。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

接下來，金曲歌王舒米恩、DJ汝妮、葛西瓦與舞炯恩輪流登場，以獨特音樂風格點燃全場氣氛，傳達原民文化的當代表現。同場舉辦的「原青論壇」則聚集來自不同領域的原住民青年講者，包括桃園市政府原住民族行政局專門委員簡善謙（Botu Taito）、促轉會前助理研究員曾巧忻（'eleng ubalat）、第36屆金曲獎最佳作詞人張淦勛（GIYU）、臺灣原創流行音樂大獎原住民族語首獎得主吱吱郭芝吟、「都市美族生活日常」版主Coko' Diway、Podcast「親愛的漢人」主持人Bali與Yawi，以及「Umav如何了！」主持人Ispalakan Umav。講者們從土地、語言、音樂到生活觀察，分享各自的文化實踐，引發現場熱烈討論。參與戶外論壇的觀眾直呼：「活動中的討論及分享不僅具有啟發性，更展現出原民青年面對未來的自信與創造力」。

▲陳純敬副市長出席致詞，現場宣布新北首座原民歲時祭儀廣場已在三峽區動工興建，預計明年完工啟用。 圖／新北市政府原住民族行政局 提供

新北市陳純敬副市長於開幕致詞時指出，新北市一直積極推動讓都市成為族人「第二個家」，從幼兒族語學習、青年就業輔導到長者數位應用，希望兼顧跨世代的需求。並現場宣布，為了在都市打造一處有根的儀式空間，讓傳統文化記憶能安放、祭儀能延續，也讓更多市民有機會接觸原住民族文化、促進跨族群理解與交流，新北市政府已正式在三峽區動工興建新北首座原民歲時祭儀廣場，總經費 3,070 萬元，預計明年完工啟用。

