年幼的她確診重度憂鬱，長年住在垃圾屋

昏暗的走廊裡，小雨裹著薄被縮在地墊上。媽媽和弟弟每次進房間都得踩過她身邊，這條狹窄的走廊，是她在這個家唯一能安身的地方。

圖／張元禎 提供

小雨十歲那年，父親離家後就再也沒有回來。面對家庭破碎的重創，年幼的她開始拒絕上學，房間的垃圾也越堆越高。紙箱、餐盒、成山的衛生紙⋯⋯這些物品承載著她內心無處安放的情緒，越積越多，最終吞噬了整個生活空間。

圖／張元禎 提供

我的家，搖搖欲墜

母親因為健康因素需要定期至醫院追蹤拿藥，收入極不穩定。弟弟也在壓力下開始拒學。

小雨十四歲那年，情況達到了臨界點。因為母親控管網路使用，她的情緒徹底崩潰，出現嚴重的自傷行為，甚至有輕生意念，緊急強制就醫後，她住進精神科病房三個月，又在康復之家待了一段時間。即使藥物控制了憂鬱症狀，回到家的她依然只能睡在走廊上，與世隔絕。

去年初，當社工第一次來到這個家時，小雨頭低低的，說話聲小到幾乎聽不見，邊說邊擦著停不下來的眼淚，這不是因為傷心，而是巨大的壓力反應。

面對如此脆弱的心靈，社工沒有急著討論如何重返社會，而是耐心花了半年多時間與她建立信任關係，透過定期訪視，傾聽小雨的想法，承接她的情緒。

從垃圾堆裡，撿回自己

在社工陪伴下逐漸穩定的小雨，主動提出想清理房間。那天起，社工陪著小雨一點一點清理這個堆積八年的情緒垃圾場。

圖／張元禎 提供

清理的過程就像坐上時光機。從近期的紙箱、餐盒、衛生紙，再到小學畢業證書和小物件，彷彿也在清理堆放在心裡許久的記憶——那些沒人聽見、沒人聽懂、沒人關心的心情。

社工也安排戶外活動，陪小雨騎U-bike、體驗咖啡廳，一步步引導她走出家門、接觸人群。

今年四月，歷經九個月的努力，房間終於清理乾淨，那一刻小雨臉上出現了久違的笑容。

圖／張元禎 提供

現在的小雨，不再是那個只能睡在走廊的女孩。她對自己的生活更有掌控感，期待能夠自立生活。

在台灣，每7天就有一位青少年自殺

邀請您支持兒少療心計畫，一起接住無聲墜落的孩子

小雨的故事並非個案。據衛福部統計，台灣青少年自殺率在十年內成長了三倍，平均每七天就有一個孩子選擇結束生命。

兒福聯盟除了提供免費青少年服務專線，更開辦兒少心理健康與創傷療癒服務，透過訪視陪伴、資源串聯、醫療費用補助幫助深陷情緒困境的孩子。您的捐款將可幫助我們持續推動兒少療心計畫，讓孩子重新找回生活的希望與勇氣。

邀請您，在最黑暗的時刻，成為孩子生命中的那道光。

