懸缺一年　許瀞心接任台灣國樂團首席客席指揮

中央社／ 台北1日電

懸缺一年，台灣國樂團首席客席指揮將由指揮家許瀞心接任，以橫跨國樂與西樂的深厚底蘊，為樂團注入全新藝術視野與能量。許瀞心表示，未來台灣國樂團將以多元節目拓展國樂的國際能見度。

許瀞心與台灣國樂團的緣分始於2017年，許瀞心受邀擔任台灣國樂團指揮研習營客座指導，並於成果音樂會中與樂團同台示範演出；2017年到2019年間擔任「菁英爭揮–NCO指揮新秀選拔」評審委員，協助指揮人才的培育與選拔。台灣國樂團副指揮周聖文也師承於她，顯見在指揮教育傳承上的影響力。

根據台灣國樂團今天發布的新聞資料，台灣國樂團將從9月9日至15日赴捷克巡演，由許瀞心領軍，向歐洲觀眾展現台灣藝術的多元風貌。

首場演出將於9月11日在文化部、外交部及國立故宮博物院於捷克國家博物館共同舉辦的「故宮文物百選及其故事」開幕式演出，演繹「蜂炮節」與「台灣民謠組曲」等作品，展現台灣多元音樂語彙。

台灣國樂團也將於9月11日至13日在捷克音樂博物館推出歌仔戲工作坊、兩場「寶島辦桌」劇場音樂會及一場文化講座，由傳藝金曲獎最佳演員張孟逸領銜，攜手多名台灣演員共演。

