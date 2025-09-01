以色列辦事處：續透過既有機制援助加薩 未限制數量

快訊

中央社／ 台北1日電

外電報導，以色列將暫停或減緩對加薩北部部分地區的人道援助。駐台北以色列經濟文化辦事處今天澄清，對進入加薩的人道援助數量並無限制，仍透過多種既有機制持續進入該地區。

美聯社報導，在加薩市被列為戰區隔天，以色列官員30日表示，由於以色列擴大對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事攻勢，將很快暫停或減緩對加薩北部部分地區的人道援助。

對此，駐台北以色列經濟文化辦事處上午透過新聞稿澄清，此類說法並不精確，且會造成誤導。

駐台北以色列經濟文化辦事處強調，以色列一貫秉持人道原則，對進入加薩的人道援助數量並無限制。包括食品、藥品及其他必需品在內的重要物資，仍透過多種既有機制持續進入該地區，以確保援助能送達最需要的平民。

駐台北以色列經濟文化辦事處說，以色列將持續與國際夥伴密切合作，確保人道物資能安全、不中斷的運送。

人道 以色列

