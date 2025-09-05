「運動部」9月9日正式成立！全民齊動迎向健康新時代
為推動全民運動與運動產業發展邁向新里程碑，「運動部」2025年9月9日正式掛牌成立。為迎接這個重要時刻，今年「國民體育日」特別擴大舉辦系列活動，串聯北、中、南、東四區，推出「科技體適能檢測移動車」巡迴服務，並祭出「兩免費／一優惠」運動好康，號召全民一同響應「運動99、健康久久」，共同迎接健康新世代。
「兩免費／一優惠」運動好康
免費體驗科技體適能檢測：透過專業儀器與巨量資料分析，檢測In Body、肌力、柔軟度與心肺適能，幫助民眾掌握自身健康狀況。
免費參與多元運動體驗活動：現場設有趣味運動挑戰，親子、學生與社會大眾皆能同樂。
運動場館優惠入場：配合多家場館提供限期優惠，鼓勵國人將運動融入日常生活。
「科技體適能檢測移動車」全台巡迴開跑
規劃已久的「科技體適能檢測移動車」將於9月份正式全台巡迴，邀請全民呼朋引伴一起守護健康！現場提供：免費檢測In Body、肌力適能、柔軟度與心肺適能，透過巨量資料全面解析身體狀態，讓民眾快速掌握「專屬健康密碼」。
更精彩的是，完成免費科技體適能檢測後，只要拍照上傳參與照片並邀請好友回應，即可參加抽獎活動，有機會將多項大獎帶回家。(活動採現場報名，數量有限，請配合工作人員安排)
活動辦法：
1.完成體驗並拍下活動參與照（不限北中南東場次）
2.追蹤「i運動」粉絲專頁
3.於活動貼文按讚並留言上傳參與照片，同時留言：「@好友一名 @好友兩名 #國民體育日 #9要一起動」
抽獎獎項：
• 頭獎 ×1：Nintendo Switch 2 主機
• 壹獎 ×1：Dyson V8 SV25 新一代無線吸塵器
• 貳獎 ×1：Samsung Galaxy Buds3 Pro 真無線藍芽耳機
• 參獎 ×1：TECO 6L 一級能效除濕機
• 肆獎 ×1：DAIKIN 9.5 坪閃流空氣清淨機
活動期間： 9/1~9/28
得獎公佈： 10/3 (獎品顏色隨機，寄送時間依供應商出貨調整)
運動代言人點燃全民熱情
今年特別邀請兩位台灣運動之光擔任代言人：
• 奧運拳擊金牌好手 林郁婷
以堅毅信念在2024巴黎奧運勇奪金牌，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌賽並摘金的選手，寫下歷史新頁。
• 台灣「蝶王」王冠閎
自2020東京奧運嶄露頭角，2022杭州亞運奪下200公尺蝶式銀牌，終結台灣25年男泳將獎牌荒；2023年更成為台灣首位闖進世錦賽決賽的男子選手，展現驚人潛力。
藉由兩位運動員的熱血故事與精神，期盼激勵更多國人建立規律運動習慣，落實「運動99、健康久久」，打造全民健康新篇章。
