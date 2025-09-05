「運動部」9月9日正式成立！全民齊動迎向健康新時代

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。 行政院會今日將拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。財政部將責成公股銀行落實授信「5P原則」，並強化防範投資客炒房、人頭戶申貸等管控機制，確保資源真正用於自住購屋。

2025-09-04 12:06