本土牙醫喊話石崇良 波波實習名額不得超過國內醫學系招生1/10

衛福部於今天上午10點舉行部長交接典禮，由邱泰源交棒給石崇良，相互勉勵落實打造健康台灣願景。同一時間，本土小牙醫聯盟再度發聲，特別喊話新任部長石崇良，廢止放寬「波波」醫師國考資格的新版醫師法施行細則，並且制定波波名額上限，為台灣醫療把關。

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜表示，民國98年，波波醫師的問題第一次引爆，2000多名醫學生上街抗議，反對波波直接憑國外學歷考取醫師，必須在台灣實習並且限制名額。當時石崇良擔任衛生署醫事處處長，召集教育部、考選部以及醫界領袖召開會議，決議波波實習名額為國內醫學系招生名額的十分之一。

姚欣宜指出，國內教學資源有限，增加波波名額將危及醫師訓練品質及國民健康，也會剝奪本土學生受教權。醫師人力過剩將導致過度醫療，尤其是惡性競爭，進而增加醫療成本、擴大健保財務危機。聯盟向新任部長喊話：懸崖勒馬，立刻廢止大開波波前門的新版醫師法施行細則。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺指出，波波問題核心僅有兩項：一是國外學歷的審核，二是臨床實習名額的管控。這兩項的細節分別在106年及98年已有明文規範，且波波在出國時就已經清楚。歷年多起波波醫無法取得國考資格狀告考選部案例，針對審核或名額提告均敗訴，相關規範合法合憲。

黃映綺認為，111年「醫師法」修正案，已經限縮了國外醫學生需通過學歷甄試方可報考國考，等於關了海歸醫學生的大門。但歷經陳時中、薛瑞元、邱泰源三任衛福部長，無法解決問題且迄今爭議不斷。期待新任部長石崇良能帶來新的改變，一起守護教育公平、守護全民醫療品質，一起實現健康台灣。

台灣基層牙醫師協會理事吳宗翰表示，石部長過去曾表示會以「進行偏鄉服務二年」為條件，增加波波牙醫實習名額，令人擔憂。國內統計顯示，波波醫師不會留在偏鄉，而衛福部砍公費生名額，不僅剝奪偏鄉子弟翻身機會，也令人質疑政策成效。「偏鄉需要有經驗的資深醫師，不是菜鳥波波醫師的跳板。」