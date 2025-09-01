美專欄作家評「零日攻擊」：為受威脅國家樹立範例

台劇「零日攻擊」以中國侵台為題材，引起國際關注。「外交政策」雜誌專欄作家布勞分析，「零日攻擊」為其他受到威脅的國家樹立可借鏡的範例；劇中的情節值得現在就開始思考，台灣民眾因此能更佳做好準備。

台海戰爭劇「零日攻擊」以不同人物視角開展10集篇章，8月初在台灣開播，議題涵蓋台灣可能遭遇的各種危機。華府智庫全球台灣研究中心（GTI）將於9月4日舉辦「零日攻擊」的美國首映會。

布勞（Elisabeth Braw）近期以「電視能有助為入侵做準備嗎？」（Can TV Help Prepare for Invasion?）為題撰文分析。她寫道，想像一下，一支中國艦隊突然現身台海，負責檢查所有通過這條繁忙水道的船隻；又或者，一架中國戰機在台灣外海墜毀，中國軍艦以搜尋之名對台灣進行封鎖。

她指出，前者是真實事件，後者則是台劇「零日攻擊」的一部分。除了提供娛樂之外，這部劇的目的還在於警告台灣民眾可能發生的大規模中國干預行動。

身兼華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員的布勞直言，隨著來自中國、俄羅斯的威脅逼近，「這類故事在台灣以外的地方也同樣需要」。

在「零日攻擊」劇中，解放軍搜救行動逐漸演變為對台灣水、空域的全面包圍，接著台灣網路開始斷線，而隨著網路全面中斷，金融系統隨之崩潰，民眾無法使用信用卡或行動支付，提款機也無法吐鈔。即將卸任、準備將權力交給新當選總統的現任總統錄製一段向民眾發表的談話，強調「沒有自由，就不是台灣」。

「零日攻擊」前導片觀看次數超過250萬次，布勞表示，對於能在台灣以外看到此劇的觀眾而言，它可能只是一部精彩的電視劇，但對台灣人來說，劇中情節卻是「真實的可怕」。

布勞指出，2023年，時任美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州接待時任台灣總統蔡英文之際，中國派出一支艦隊進入台灣海峽進行巡查行動。中國近年對台挑釁行為還包括假訊息攻擊、選舉干預、網路攻擊、突然禁止進口台灣食品，以及多起可疑的海纜遭切斷事件。

布勞寫道，大多數台灣人都知道自己國家正面臨風險，台灣政府資助「零日攻擊」並認為，民眾仍需被提醒：威脅不會只停留在海纜遭切斷及網路攻擊。

她認為，台灣正處於前線，但其他國家也能從這類寓教於樂的作品中受益。和台灣一樣，其他民主國家近年也遭遇敵對國家的多種攻擊手段，包括網攻和影響力作戰，以及海底電纜被切斷、選舉干預、將移民武器化、偵察氣球等；這讓各國政府陷入困境，當選民對這些挑釁行為大多不知情時，如何說服其國防預算需要增加。

布勞指出，約10年前，挪威電視劇「占領區」對挪威人產生的影響，就如同「零日攻擊」對台灣人的作用一樣。「國家安全可能是最好的娛樂題材」，它有令人緊張的戲劇性。

她表示，這些也許是令人恐懼的未來，有時是不太可能發生的情境，「但值得現在就加以思考」。台灣居民能更佳做好準備，而在其他多數國家中，電視劇也能發揮教育民眾的功用。