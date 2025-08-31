立委伍麗華深夜曝掛急診 白天強忍病痛跑行程「要用兩天好好休息」

原民立委伍麗華31日晚間在臉書發文，她今天必需提早休息，已沒有腳力在「外面」參與任何活動，並PO出她今凌晨到醫院急診掛點滴照片，凌晨2時她從急診回家，4時半起床，搭第一班高鐵到桃園，強忍病痛跑行程，「我要用2天好好休息，這是我擔任立委2038天，第一次想休息」。

伍麗華臉書發文說，上周五腰部疼痛，歷經忙碌六日，移轉到右大腿痠痠麻麻；再過幾天，小腿也痠麻了。星期三晚上睡覺身體發冷，開始發燒，驚覺不對勁，看病拿藥。星期四早上起來，疼痛轉移到腹部，頭也劇烈疼痛；星期五上移到胸腔影響呼吸，同時發現右大腿出現紅腫塊，她再度看病拿藥。

伍麗華寫到，很多行程她必須分擔。她若能多跑幾個，助理就可以少跑幾個。14名公費助理，扣掉台北國會助理不跑行程，服務處助理每個都鐵打的，要做選服、會勘、跑活動，大家分攤不完，只好落到地方志工特助身上，「這才是我內心最大的壓力，因為虧欠特助太多，可是這樣的奉獻他們又能燃燒多久，真擔心有一天大家都遠離我。」

伍麗華說，儘管身體已難堪，昨星期六一早，她仍先到台東安朔，再經過屏東行程，往高雄多納跟她剩下唯一的姨媽祝賀90大壽，又回到屏東參與幾個部落的收穫祭。

周六晚上11點，先生帶她到醫院看急診，掛完點滴後，凌晨2點回到家，她把鬧鈴設定4點半，一早搭5時50分新左營往桃園的高鐵。

先生問她，「可以不要出門了嗎？」伍麗華說，「有些事不參加還有下一次，有些事沒有下一次，如果上帝給時間，就表示應該去」，她去了桃園殯儀館，曾經在選舉中幫助她的江添才弟兄，卻只能參加入殮禮拜，「這是多麼大的虧欠，我請他的家人原諒我無法參加接下來的告別禮拜」，伍麗華說，因為她要趕往阿里山樂野，參加她剩下唯一舅舅的老么，也就是我的表妹她的結婚喜宴。

伍麗華提到，今天的婚宴開始有人問她是不是不舒服，看出她步履蹣跚以及面容勉強，特別是今天喜宴上大哥看到她，把她訓斥一頓。

伍麗華說，從小讀書到長大工作，「我算是健康寶寶，即便感冒，我從來沒放過病假」，但這回實在是因為沒辦法走路，雖然精神尚佳，但是行走已急速惡化難耐。「我必須暫時休止腳步，用休息增加免疫力，用醫療遏制病毒繼續入侵。」