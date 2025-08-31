郭岱君談抗戰 三代人的承擔與記憶

「抗戰不是遙遠的戰爭，而是我們每一代人共同的記憶與責任。」史學家郭岱君31日演講八年對日抗戰史實，講題：「抗戰 誰的勝利？誰在書寫歷史？」她說，自從蔣介石的日記公開以後，世界終於有了中國觀點看抗戰歷史；蔣介石的大戰略，要把日軍拖在大陸，但因為中日兵力太懸殊，抗戰8年勝利付出代價太大了。

口若懸河 行雲流水

演講現場吸引了滿場各界聽眾，前台大校長管中閔主持時，特別代為捐出一面血跡斑斑的日本國旗，將由徐宗懋安排展出。

郭岱君說，過去抗戰歷史多是史迪威將軍與日方將領的說法，甚至由中共主導了抗戰的話語權，自從蔣公日記於2006-2009年陸續公開後，透過這位抗戰指揮官每日密密麻麻的書寫，外界終於了解他投入抗戰的心路歷程，各場戰役的關鍵決定，包括中國人的犧牲與委屈，都可以一窺究竟。

演講中，郭岱君口若懸河，時間地點數字、史實根據，如數家珍，毫無冷場，一個半小時欲罷不能。會後也安排了熱烈的問答。

一場戰爭影響三代

她說，一場戰爭影響了我們三代人的命運，因為抗戰不只是一場抵禦日本侵略的戰爭，更是一段深刻改變中國命運的歷史。它不只影響當時浴血奮戰的一代人，也塑造戰後遷徙重建與分裂的下一代，以及兩岸分裂歷史的第三代，甚至影響我們今天如何認識國家民族與自己的身分。

她分析，蔣介石在日記中一再重複他忍辱負重，當日軍佔領東北，他就尋找四川重慶作為抗戰最後的根據地，蔣的對日抗大戰略就是「拖」字訣，一再退讓，要讓日軍深陷中國內陸，並要與世界大戰結合盟國。

郭岱君說，蔣介石是心思縝密的領導人，早在布局中印、滇緬公路。可惜西安事變打亂一盤好棋，因為他原打算先安內再攘外，而且好不容易把共軍趕到延安，正想督導最後一次剿共，無奈「漢卿（張學良）壞我大事，」他說。

後來的七七蘆溝橋事變是偶發的意外，本已經大事化小，但蔣介石因為已經忍耐太久，決定藉此由頭派兵北上，7月17日他在廬山談話宣布對日抗戰說：「決心應戰，此其時也」。

後來因為宋哲元將軍誤判，華北失手，中央軍撤出北平、天津、華北，蔣介石遂決定開闢淞滬為第二戰場。目的是讓日軍無法施展，加以上海有外國租借，可以驚動國際視聽，公開日本侵略中國的暴行。



可憐上海在90天的戰役中死傷無數，成為血肉磨坊，最後只剩600人，個個衣衫襤褸、裹著繃帶、全身污泥，認不出面目。11月8日，蔣介石下令撤退，上海淪陷。

抗戰為何勝利？

中國當時貧窮落後，為何還是贏得最後的勝利？郭岱君分析，主要是抗戰的大戰略正確，中方打持久戰，拖住日軍，只要能撐得住，勝利的機率就大。蔣介石堅毅不拔的領導，忍辱負重，扛下所有的壓力，拒絕屈辱的和談，幾乎是一人撐一國，日本則是戰略錯誤，落入持久戰的泥沼裡。

為何蔣介石會贏得抗戰、卻失去大陸？郭岱君說，當時的中國只是一個農業國家，軍力、武器、裝備、訓練都遠不如日本，無力應付現代化的戰爭，以農業社會的國力去打一場現代化的戰爭，耗盡了軍力、財力、物力、生命，最後是民窮財盡，社會財政、經濟、交通運輸都是千瘡百孔。

蔣贏得戰爭、失去江山

而且為了抗戰，國民政府不斷加稅、抽壯丁、實施焦土戰，這些粗暴的措施，弄得人民困苦、怨聲載道，勝利時，蔣介石的聲望達到頂峰，但國民政府的政治跟社會根基卻已全然崩壞。



中共是以逸待勞，經營敵後根據地，與農民打成一片，贏得民心，奠定了戰後與國民黨爭天下的基礎。

萬般無奈 禱告允諾上帝

郭岱君也透露，蔣介石在衡陽大作戰時，因為援兵被阻，他無計可施，唯有禱告。在1944年7月21、27、 29，與8月8日的日記中，蔣介石悲觀的發現國軍毫無勝算，多次半夜起床禱告，萬般無奈時曾經對上帝承諾，如果衡陽有一天轉危為安，將在南嶽頂上建一個世界上最大的鐵十字架，以謝主恩；蔣還承諾，衡陽之役如果反敗為勝，他要命令第10軍全體官兵受洗信靠耶穌。

後來，蔣介石果然在湖南山上建了一個巨型的鐵十字架，郭岱君說。

