快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

美國羅德島州台灣日 州長與政要體驗台灣文化

中央社／ 紐約31日專電

美國羅德島州30日舉行龍舟賽暨台灣日活動，州長麥基與副州長馬多士等多位當地政要出席，他們與3000多名當地民眾及台僑共同體驗熱鬧的台式慶典。

駐波士頓辦事處及羅德島州黑石谷旅遊局合辦的龍舟賽暨台灣日活動，30日於包塔克特河（PawtucketRiver）畔登場，羅州州長麥基（Dan McKee）、聯邦眾議員艾莫（Gabe Amo）、副州長馬多士（SabinaMatos）、財務長迪奧薩（James Diossa）、包塔克特市長葛瑞畢恩（Donald Grebien）與州參眾議員等數10位政要出席。

駐波士頓辦事處長廖朝宏與3000名當地民眾與台僑參加活動，共同向羅州介紹台灣旅遊及美食，促進文化觀光交流。麥基頒贈賀狀，感謝辦事處與黑石谷旅遊局攜手舉辦活動。

艾莫致詞表示，6月曾隨眾院國會台灣連線訪問團訪台，會見總統賴清德及副總統蕭美琴；他盛讚台灣民主成就及多元進步。

廖朝宏與麥基夫婦、馬多士等人參觀活動攤位，品嚐台灣美食，麥基對首次品嚐到的台灣水煎包讚不絕口。

由團長王希中帶領的2025國慶文化訪問團，13位特技團員首站來到羅德島州，在活動中以精湛表演技巧與現代創意演出，獲得滿場觀眾掌聲。

龍舟賽

延伸閱讀

馬來西亞砂拉越旅遊局參訪 花蓮縣府爭取兩地直航

與川普通話阻聯邦部署國民兵 紐約州長：紐約不需要

川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天

相關新聞

聯合報一周大事8/24~8/30

國內

歷史上的今天／日本出賽繳好表現 1969年紀政回台探親

我田徑女傑紀政，31日下午7點鐘，搭機自東京飛抵國門。 紀政是本月12日結束在歐洲5個國家的國際田徑對抗賽後，自羅馬飛往日本，在東京向17日赴日的中興田徑隊報到歸隊，然後參加19、20日兩天舉行的第四屆全日本夜間田徑賽。 這位國際知名的田徑女運動員，還跟台北中興田徑隊到日本千葉縣及新潟縣陽澤岩原兩地，參加中、日田徑選手對抗賽。

畜牧場設光電板意願低 審計報告促農業部改善

農業部近年配合綠能政策鼓勵畜牧場屋頂設置光電板，但審計部最新決算審核報告顯示，多數畜禽舍老舊及屋頂結構太弱等因素，影響農...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。