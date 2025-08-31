溫哥華台灣節開幕 多元體驗彰顯認同感

一年一度的溫哥華台灣節「TAIWANfest」 今天在溫哥華登場，音樂、藝文、市集等一系列活動，凸顯台灣多元精緻的文化和不畏逆境的精神。加拿大政要讚揚台灣節巧妙地連結了加拿大的多元文化，不同世代的加拿大台灣人則高聲呼喊：「Let Taiwan Be Taiwan」（讓台灣就是台灣）。

已逾30年歷史的「TAIWANfest」，過去稱為「台灣文化節」，今年首度改名為「台灣節」，不僅容易與英文名稱相呼應，也是跳脫文化的侷限性，從台灣數百年的歷史人文出發，彰顯台灣價值。

開幕活動上，聯邦眾議員關慧貞（Jenny Kwan）和區澤光（Chak Au）都讚揚台灣在世界中扮演的獨特角色。

關慧貞說：「台灣是亞洲國家中最領先重視原住民和性別平權的國家，也站在對抗極權的第一線。台灣節讓我和許多人都進一步認識台灣，願意支持台灣，因為我們彼此有共同價值觀。」

區澤光說：「我喜歡台灣節引領我們從不同的角度看待歷史，例如台灣不僅與大中華有淵源，還與荷蘭、日本、甚至是葡萄牙都有淵源。」

自2016年起，台灣節每年選定一個國家展開對話，透過台灣、加拿大與對話國的三方視角，進一步認識彼此的歷史淵源與異同之處。一開始對話國家以亞洲為主，近幾年則轉向歐洲，繼荷蘭、西班牙後，今年以葡萄牙作為靈感。

活動主辦人吳權益說，葡萄牙和台灣曾經「短暫相遇」。16世紀的葡萄牙人航海行經台灣海域時，對於台灣島的美麗印象深刻，因而稱之為「福爾摩沙」（Ilha Formosa，美麗之島）；明朝鄭成功當年打敗荷蘭人用的大砲，是由澳門葡萄牙人所提供的；這些歷史有很多人不知道。

他說，台灣和葡萄牙都曾遭遇獨裁政權統治，但最終走向了民主開放。「今年的開場活動，我們特地用『拉力台灣』的音樂來訴說民主、衝破被禁錮的自由。『農村武裝青年』、『粹垢』和『一好・屴夯』這3組音樂人，唱著曾經在戒嚴時期被禁止的台語、客語和原住民語，一如我們活動標語上說『Let TaiwanBe Taiwan』，希望台灣人好好當自己，並爭取世人認同、讓台灣好好當台灣。」

在溫哥華市中心的攤位展場上，「可以不中華台北嗎？」（Not Chinese Taipei）的展覽引發了很多關注，一幅幅圖片文字，說明了台灣棒球發展史，台灣「囡仔」爭的不僅是揮棒成功、驕傲賽果，也是在認同與尊嚴之間奮力出擊。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣說：「名字代表著身分，所以非常重要。我們在奧會模式一向是『ChineseTaipei』，這是我們不得不接受的一個妥協方案，但我們希望在國際上被稱做台灣。」

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）教授山人幸琪和丈夫Jens von Bergmann細細瀏覽台灣節的展覽和活動。Jens von Bergmann說：「以前就覺得台灣是很美好的國家，如今進一步認識台灣歷史，真的很開心。」山人幸琪說：「台灣歷史中有中國的元素，但台灣不是中國的一部分，身為台灣人，思考身分認同是一門重要的課題。」

今年活動還有著濃厚的客家風情，例如來自台中「太平藍」團隊，把傳統藍染工藝與多元文化故事帶到溫哥華，民眾透過展品和手作藍染，感受藍色織就的美麗與溫度。名為「『漬』在一起吃」的工作坊，則邀請人們找回遺失的客家記憶，讓傳統飲食文化再現現代家庭。