聯合報一周大事8/24~8/30

聯合報／ 本報訊
台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，昨天以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣贏得暌違廿九年的一冠。圖／本報資料照片
台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，昨天以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣贏得暌違廿九年的一冠。圖／本報資料照片

國內

25日：台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，為台灣贏得暌違廿九年的一冠。

26日：經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，遭檢方聲押禁見獲准。

27日：行政院公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。其中衛福部長由現任健保署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任。

國外

25日：美國總統川普在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北韓領導人金正恩。

29日：泰國憲法法院判決自即日起解除貝東塔的總理職位並解散其內閣，理由是貝東塔六月和柬埔寨前總理洪森通話的內容，置私益在國益之上，損害國家聲譽。

29日：美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普大部分的全球關稅措施違法；川普隨即在社群網絡上表示，如果維持這樣的裁定將摧毀美國。

國內

歷史上的今天／日本出賽繳好表現 1969年紀政回台探親

我田徑女傑紀政，31日下午7點鐘，搭機自東京飛抵國門。 紀政是本月12日結束在歐洲5個國家的國際田徑對抗賽後，自羅馬飛往日本，在東京向17日赴日的中興田徑隊報到歸隊，然後參加19、20日兩天舉行的第四屆全日本夜間田徑賽。 這位國際知名的田徑女運動員，還跟台北中興田徑隊到日本千葉縣及新潟縣陽澤岩原兩地，參加中、日田徑選手對抗賽。

林書豪為愛留基隆推地方創生 正濱老漁港觀光藝術重生

「星濱山共創工作室」創辦人林書豪，10年來帶領一群基隆年輕人，透過地方創生、社區營造與藝術行動，讓正濱老漁港充滿繽紛色彩、活力滿滿。林書豪譜寫地方創生與人生的故事，他說，「在這裡找到人生另一半，為了愛在基隆留下來了。」 林書豪在正濱漁港投入地方創生多年，看著地方慢慢改變與重生，實踐大學建築研究所畢業的建築背景，曾是行政院青年諮詢委員，對城鄉的發展特別關注，多次策展正濱港灣共創插畫節、藝術節等活動。

畜牧場設光電板意願低 審計報告促農業部改善

農業部近年配合綠能政策鼓勵畜牧場屋頂設置光電板，但審計部最新決算審核報告顯示，多數畜禽舍老舊及屋頂結構太弱等因素，影響農...

教保員訴血汗幼教現場：假休息、真待命 只為符合勞基法

「勞基法」規定每工作4小時應休息30分鐘，勞動部去年函釋允許調整或提前下班。民進黨立委林月琴今與教保員代表開記者會，批教...

國家防災日將登場！9月19日收到「國家級警報」別慌

內政部宣布，今年國家防災日演練將在9月17日至19日舉行，主軸定為「巨震求生 強韌整備」，模擬琉球海溝發生規模8.5強震...

