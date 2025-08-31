聽新聞
聯合報一周大事8/24~8/30
國內
25日：台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，為台灣贏得暌違廿九年的一冠。
26日：經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，遭檢方聲押禁見獲准。
27日：行政院公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。其中衛福部長由現任健保署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任。
國外
25日：美國總統川普在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北韓領導人金正恩。
29日：泰國憲法法院判決自即日起解除貝東塔的總理職位並解散其內閣，理由是貝東塔六月和柬埔寨前總理洪森通話的內容，置私益在國益之上，損害國家聲譽。
29日：美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普大部分的全球關稅措施違法；川普隨即在社群網絡上表示，如果維持這樣的裁定將摧毀美國。
