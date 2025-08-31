聯合報一周大事8/24~8/30

我田徑女傑紀政，31日下午7點鐘，搭機自東京飛抵國門。 紀政是本月12日結束在歐洲5個國家的國際田徑對抗賽後，自羅馬飛往日本，在東京向17日赴日的中興田徑隊報到歸隊，然後參加19、20日兩天舉行的第四屆全日本夜間田徑賽。 這位國際知名的田徑女運動員，還跟台北中興田徑隊到日本千葉縣及新潟縣陽澤岩原兩地，參加中、日田徑選手對抗賽。

