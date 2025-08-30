黃慈育勇闖瑞士 台灣草根韌性改寫鐘錶王國版圖

「鐘錶是瑞士的頂尖技術，台灣人怎麼可能做得出來？」這句話是黃慈育初入製錶業時聽到客戶的質疑，言下之意是「不知天高地厚」；然而，憑著台灣人敢拚的精神，加上「管家服務」等創新模式，黃慈育讓自創品牌在瑞士業界異軍突起。

九○年代末，她憑藉台灣在精密代工上的技術，為多家瑞士品牌提供錶殼、錶盤與指針等零件。代工長期被視為附屬角色，少有人相信，這樣的起點能通往瑞士鐘錶的核心。

2009年，黃慈育創立自己的腕錶品牌HORAGE，但不久後，品牌便面臨機芯供應中斷的危機。2010年，她毅然決定全面採用自主生產機芯模式，從零件到組裝一手掌控。這項原廠機芯製作計畫，不僅讓瑞士同行大感意外，也成功帶領品牌度過全球金融危機，成為瑞士鐘錶界的一匹黑馬。

她始終相信，唯有對每一個零件都能掌握，才能讓技術達到極致精準，誤差降到最低。

●立足錶業靈魂城市 向世界出發

在多數人不再佩戴手錶的時代，機械錶依然展現價值。欣賞機械錶的人並不只是為了「看時間」，而是看重其背後的工藝、品味與歷史，這層因素來自歐洲社會對人文素養的重視，經典腕錶不僅能代代相傳，更承載著世家望族歷經考驗的精神。因此，收藏名錶在西方世界始終擁有龐大的市場。

比爾市（Biel）是瑞士百年鐘錶工藝的重鎮。對黃慈育而言，若要登上世界舞台，工廠就必須設立在這個鐘錶產業鏈的心臟地帶，與勞力士、Swatch集團等大廠同城而立。手錶常被象徵身分與背景，而產地更代表了專業價值。

鐘錶產業網極為廣大，從螺絲廠、游絲廠等零件供應商，到專業技術人才的訓練機構，軟硬體皆以比爾市為核心。選址得當，不僅有助於建立業界人脈與聲望，更能匯聚所需資源。

當買家前往位於比爾市的總公司試戴腕錶時，置身於古城山水間，聆聽滴答作響的指針聲，更令人珍惜那份技術傳承背後的人文價值，也感受鐘錶名城的歷史脈絡。

●主打年輕創新 出走冒險精神

瑞士鐘錶目前年外銷額約220億瑞郎（約新台幣7300億），預計10年後將達300億瑞郎（約新台幣1兆0847億）。黃慈育積極行銷海外市場，尤其重視美國與亞洲市場。

品牌代表著獨特的符號，世襲財富的望族普遍青睞瑞士的傳統大廠，尤其歐洲藏家，更是大廠新錶的忠實追隨者。黃慈育則主打代表年輕、創新、冒險的時代精神，在業界中異軍突起。

黃慈育的夫婿Andy說：「我們吸引的是那些擁抱創新與冒險精神的行家。他們不僅看重腕錶的技術與設計，更以此展現個人風格與態度，懂得欣賞細節，也敢走出框架。」

●管家銷售模式 聚焦菁英市場

受到數位化影響的銷售方式與買家族群的變化，尤其全球受到疫情的洗禮後，真實接觸活動成為渴望。特別是精品腕錶，銷售員的說明與試戴服務是銷售成功的關鍵，目前黃慈育創立的品牌在台北、香港、上海、洛杉磯、紐約、新加坡等地提供一對一的真人「管家服務」，切中市場需求。

利用網路無國界，也能預約線上直接銷售的管家。Andy在多個鏡頭前為顧客解說指針、錶面、設計原理和材質等細節，樂於在言談間和顧客搏感情。他認為，親自銷售能近距離理解顧客的思考，也能感受時代脈動與走向。夫婦倆也常出席美國錶界的直接銷售展會，與各國客戶面對面。

●民主幸福企業 開創錶業新時代

在公司開放式的廠房裡，有撞球桌與咖啡機，隨時營造自由交流的氛圍。團隊成員來自10多個國家，上班不需打卡，卻能展現高度自律。

黃慈育指出，如今製錶雖已從手繪圖轉向電腦技術，但流程與核心技術依舊如昔。現代製錶更倚重團隊協作，每一道工序都必須精準無誤，並確保能順暢交接，建立起同事間專業的信任由為重要。

歷經多年嘗試與磨練，曾經10年毫無獲利，今日已成為瑞士5家掌握矽游絲及矽擒縱技術的廠商之一。其機械品質堅實可靠，能抵抗高濕度與高壓，並具備抗磁效能。黃慈育說，公司已獲國際高端腕錶市場青睞，正積極招募新血、擴展版圖。

這份成就背後是夫妻倆歷經低谷仍不斷奮戰的毅力。他們形容，「投身製錶業就像打橄欖球，唯有衝破一道又一道阻礙，才能成功達陣」。

承襲瑞士精準工藝，又注入台灣的草根韌性，黃慈育不僅是瑞士製錶產業中的新星，更期許帶著國際視野的力量，改寫傳統、引領未來。