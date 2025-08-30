加州參議會通過友台決議 促州政府開展與台灣合作
加州參議會今天通過友台決議案，鼓勵加州政府拓展與台灣各領域的合作交流。決議文肯定台灣參與國際社會能力，並指出台灣與加州在晶片、人工智慧（AI）、觀光等領域合作密切，為加州創造眾多就業機會。
在加州參議會收入及稅收委員會主席麥納尼（JerryMcNerney）主提案、多位州參議員共同提案下，州參議會今天通過友台決議案，紀念台灣與加州締結姊妹州41週年。
駐舊金山辦事處發布新聞稿指出，決議案鼓勵加州政府拓展與台灣各領域的交流與合作，同時肯定台灣參與國際社會的能力與意願，包括參與聯合國及相關國際組織。
決議文提到，台灣具貢獻國際社會的能力及意願，盼有意義參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。
加州參議會繼去年之後，今年再度通過友台決議案，顯示雙方友誼更加深化。去年，加州參議會在相隔10年後首度通過友台決議案。
駐舊金山辦事處指出，駐舊金山辦事處及駐洛杉磯辦事處今年共同合作，邀請多位加州州參議員訪台，團員對台灣與加州經貿關係密切、及建設和人文美景留下深刻印象。
決議文也指出，多年來台灣與加州在經貿、文化及科技等領域交流密切，台灣為美國在亞太地區重要夥伴，也是加州第3大貿易夥伴；台灣為加州農產品重要海外市場，雙方在晶片、AI及觀光等領域合作密切，為加州創造眾多就業機會。
