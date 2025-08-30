加州參議會通過友台決議 促州政府開展與台灣合作

1963年8月30日，香港電懋公司在台招考新演員，當日下午正式宣布，台中籍少女陳曼玲和高雄籍小生柯俊雄雙雙入選，兩人已經成為電懋的基本演員，將辦理出境手續，赴香港報到。陳曼玲說她自己「匹馬單槍」到台北來初試，父母曾予鼓勵，同學們則不知道，為的是怕考不上難為情，這次得獲中選，實在喜出望外。柯俊雄談到他從影的動機是在唸小學時看過「吃耳光的人」，被劇情感動，就決心要幹演員，他說「我要為第八藝術而努力！」

