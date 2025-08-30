盧佳慧設計紐約辦事處台灣女力之夜　繆思設計獎奪金

快訊

中央社／ 台北30日電

白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧受外交部與婦女權益促進發展基金會委任，為今年在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的「台灣性別平等週－女力之夜：慶祝女性的韌性與進步」設計執行展演，奪下美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）金獎殊榮。

駐紐約辦事處於3月12日舉行「台灣女力文化之夜」暨「台灣女力展」，作為響應聯合國第69屆婦女地位委員會（CSW 69）主題的公開活動。

身兼鋼琴演奏家的盧佳慧當天以「向暘」及「蝴蝶蘭」為題的多媒體鋼琴展演，詮釋和平、愛與希望的價值。透過鋼琴演奏及投影燈光效果，呈現新潮科技與藝術的跨領域融合，並以台灣特有的花卉與意象，展示「柔韌領導、蛻化翻轉」的女性精神。

盧佳慧設計執行的這場展演，在美東時間28日宣布的2025年繆思設計獎「概念設計－展覽與活動」（Conceptual Design- Exhibition & Events）類別奪下金獎。

2025台灣性別平等週主題為「台灣主場」，以大膽且原始的色彩揭開序幕：紅色象徵勇氣，綠色代表成長，金色寓意成就；其核心識別為「蝴蝶」—象徵台灣與女性的蛻變。

白鷺鷥基金會指出，盧佳慧製作的「希望」多媒體節目，為舞台注入了生命。創新的即時科技，同步呈現現場鋼琴演奏與台灣特有種的超現實藝術視覺，完美融合音樂、藝術、科技與希望。兩部原創影音作品「向暘」和「蝴蝶蘭」，讓賓客們沉浸於一場多感官的敘事饗宴。

