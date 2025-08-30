原聲響徹莫斯科音樂殿堂 台灣動人樂音前進俄羅斯

快訊

中央社／ 莫斯科30日電

來自台灣的原住民音樂，迴盪在莫斯科柴可夫斯基音樂學院，泰雅族獨特口簧琴、勇士舞，阿美族多聲部歌謠，將南島語族的靈魂跨越北緯55度，首度傳進俄羅斯心臟地帶，獲得如雷掌聲。

莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院第19屆「聚友」國際音樂節，24日晚間（當地時間）在著名的拉赫曼尼諾夫音樂廳，舉辦「台灣之夜—原住民文化音樂祭」，以紀念已故總統蔣經國訪俄100週年。表演團於26日返抵台灣。

目前俄烏戰爭戰爭仍持續，參訪團歷經重重關卡與各種安全檢查，在嚴格與繁瑣的入境手續後，歷經一天航程終於抵達遙遠的莫斯科。

駐俄羅斯代表羅靜如現場接受中央社訪問時說，這場突破性的演出，不僅寫下台灣藝術團首次受邀至俄羅斯音樂重鎮演出的紀錄，也成為疫情與戰爭陰影下，展現一道溫暖的文化光芒。

活動總策劃、台北教育大學兼任教授楊孟哲表示，能在舉世聞名的音樂殿堂展演，象徵台灣文化軟實力跨出重要一步，「我們要讓世界聽見台灣」，也盼為年輕音樂家開創更廣闊的舞台。

演出由杵音文化藝術團創辦人郭子雄主持傳統祈福儀式揭幕，藝術總監高淑娟等人，接續以阿美族「macacadaay複音」吟唱聚會所歌、小米除草歌與馬蘭戀歌，歌聲如山谷迴響，傳遞部落生活智慧。

台灣原住民有獨特的歷史文化及傳統，在部落凡是農耕、生活、祭典都有相對應的歌謠，宜蘭泰雅族青年Yawi‧Hayung更以口簧琴與古調，訴說族群遷徙的歷程，再以勇士舞曲掀起全場高潮。

現場還有台裔青年曾紹洋（Rafael Tseng）以鋼琴彈奏「天黑黑」、「四季紅」與「思慕的人」向已故父親致敬。悠揚旋律令不少僑胞熱淚盈眶，一位台僑哽咽向記者表示：「已經很久沒有聽到來自台灣的聲音了。」

演出座無虛席，歷任駐台代表、商界、學界人士與旅俄國人等超過200名觀眾參與。當團員演唱俄羅斯愛情歌曲民謠「喀秋莎」（Katyusha）時，全場掌聲與歌聲齊起；原住民舞曲更引領觀眾一同起舞，氣氛熱情澎湃。

「這場音樂會讓我們更瞭解台灣，也增進彼此交流」，長期往來台俄兩地經商的謝爾蓋‧霍羅爾斯基（Sergey Khorolskiy）這樣告訴記者。

「台灣之夜」由學院與中華國際策展經濟交流協會合辦，原住民族委員會、台北莫斯科經濟文化協調委員會與民進黨立委伍麗華辦公室協辦，開啟藝術文化交流的新頁。

羅靜如說，台灣原民音樂的熱情與感染力深深觸動俄國友人，「這是跨越語言與邊界的交流，長遠來看，更為增進台俄關係帶來希望的契機」。

音樂會 原住民族 俄烏戰爭

