畜牧場設光電板意願低 審計報告促農業部改善

農業部近年配合綠能政策鼓勵畜牧場屋頂設置光電板，但審計部最新決算審核報告顯示，多數畜禽舍老舊及屋頂結構太弱等因素，影響農民設置意願，已設置者還不到3成；另因電網饋線容量不足，也不利政策推展，要求農業部改善。

審計部報告指出，截至去年8月底，全國登記的畜牧場1萬5673場，已設屋頂型光電者約4349場，占比27.75%，累計併聯容量1.56GW。近年進度趨緩，自2019年度起，每年度完工併聯容量也呈下降趨勢，恐無法達成今年累計併聯容量達1.9GW的目標。

審計部表示，多數畜禽舍屋頂仍未設置光電板，主因是多數畜禽舍老舊，屋頂結構難以承載光電設施，加上多數畜牧場飼養規模較小，設置效益及誘因不足，影響農民設置意願。

養豬協會副理事長林承德表示，早期很多豬舍沒有合法建照，只有牧場登記證，為裝光電板，舊豬舍須申請農地作農業設施容許使用，取得容許恐要拖好幾年，不少豬農索性放棄，有些地方的電網饋線容量不足，裝置誘因就不高。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞則說，有些豬農覺得租金和售電的錢可降低生產成本，就會加裝。養雞協會理事長邱時恩也指颱風等天災會損害光電設施，都影響設置意願。

環境部長彭啓明昨到台南參加守護水環境夏令營時表示，風災過後的廢光電板清理，只剩嘉義一個泰國廠商的清理速度特別緩慢，環境部已依規定累進罰款，單次罰款從100萬元大幅提高到600萬元，並要求須在9月5日前完成清理。

彭啟明強調，若業者拒不清理，環境部將依法介入，必要時代為處理，並查扣財產求償。對於環保犯罪，將以最嚴格標準執法，不分藍綠、不分顏色，一律重罰。