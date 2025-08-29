新任荷蘭駐台代表浦樂施就任 盼深化夥伴關係

快訊

中央社／ 台北29日電

新任荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）已就任，他今天透過荷蘭在台辦事處發文表示，每次來到台灣都能感受到這座島嶼的熱情與包容，期盼持續深化在多個重要領域的夥伴關係

荷蘭前駐台代表譚敬南（Guido Tielman）於6月底離任，新任代表浦樂施於8月就任。荷蘭在台辦事處今天於臉書發文表示，浦樂施已正式履新，經過幾週熟悉台灣生活，今天向台灣朋友致上問候。

浦樂施於貼文表示，非常榮幸能夠成為荷蘭在台辦事處的新任代表；這不是他第一次來台灣，而每次回到這座美麗的島嶼，都再次感受到台灣的熱情、活力與包容；如今能夠以代表的身分再次來到台灣，親身參與並促進荷蘭與台灣長久以來所奠下的深厚友誼與夥伴關係。

浦樂施說，在此充滿挑戰的時代，期待推動雙邊合作與互信基礎，持續深化在多個重要領域的夥伴關係，包括永續貿易、雙邊投資、循環經濟、半導體、離岸風電、農業、光子科技，以及資訊安全，這些領域充滿相互學習與共同成長的潛力。

浦樂施也分享說，若他不在辦公室，民眾可能會在登山步道、自行車道上，或是台灣美食的餐廳裡遇見他，台灣的確是個讓人享受生活的絕佳地方；期待在未來的日子裡與大家相見，「不論是在會議、活動現場，還是某條單車路上」。

根據浦樂施個人領英（LinkedIn）頁面，他於今年8月就任，曾於2017年到2021年任荷蘭駐中國公使，浦樂施對經濟事務熟悉，來台前任荷蘭經濟事務與氣候部萊茵河三角洲走廊計畫總監，也曾在該部負責能源轉型實施工作。

