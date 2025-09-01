雙北買房保值新公式：選對區域X標章認證宅

買房就是買未來！在房市趨於冷靜的現在，對有心進場的買方而言，如何挑選一個「具未來性」的地段，成了決定性的問題。專家點名新北土城，特別是暫緩重劃區，正因宜居環境，加上產業、交通與公共建設的多重利多，被視為處於開發中期、含金量最高的潛力區域。

新北土城暫緩重劃區，環境十分宜居。 圖／黎詩彥 提供

產業聚落 × 交通建設，土城躍升「新信義」

土城暫緩重劃區座落於頂埔科技園區、遠東Tpark園區、中和軟體園區三大產業正軸心，就業人口紅利持續湧入，加上醫院、百貨、影城進駐，讓這裡被譽為「土城版信義商圈」。未來捷運萬大線完工後，交通串聯將更完整，帶動的發展潛能備受期待。

「土城有非常大的腹地，整個產業版圖非常完整，在產業帶動人口入住之後，還有捷運利多、快速道路以及金城交流道，串聯土城暫緩重劃區，大幅提升軌道經濟運輸效果。」台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，即便近年房價已有明顯漲幅，從十年後的視角來看，土城仍擁有成長空間。

土城暫緩重劃區有重大建設加持，被譽為「土城版信義商圈」。 圖／黎詩彥 提供

公共建設加持，宜居力道持續放大

除了產業與交通，土城的公共設施投資同樣亮眼。土城醫院由長庚醫療團隊進駐，研究與醫療能量兼具；土城國民運動中心設施完整，滿足健康生活需求。這些資源不僅提升生活品質，也讓區域更具自住與中長期置產雙重吸引力。

建築新趨勢：從「地段」走向「健康」

然而，在房價高漲、選擇多元的市場中，什麼樣的建築才能真正經得起時間考驗？除了地段與建商品牌，近年「建築標章」成為另一個關鍵指標。耐震、綠建築、智慧、無障礙與健康建築，構成了五大主流標章，其中「健康建築」尤其受到矚目。

「台灣最常見的是綠建築，但隨著環境污染與健康意識提升，健康住宅已是國際趨勢。」黃舒衛表示，美國 WELL 健康建築標章在高端住宅、旅館、醫療與養老機構中被廣泛採用，其核心精神是從建築設計到社區規劃，全面守護居住者的身心健康。國內也有眾多WELL 健康建築指標建案，包括：「台北101」、「寶鋪212」公設大廳、土城暫緩重劃區的家泰嘉潤土城案「丰藏」等。

黃舒衛指出，健康住宅已是國際趨勢。 圖／黎詩彥 提供

健康住宅：投資的不只是房子，更是生活方式

WELL 認證不僅要求降低環境污染對人體的影響，更強調運動融入日常、社區共享環境與心理健康的營造。這代表「買房」已不再只是財務規劃，而是一種對健康與生活品質的長期投資。

「美國WELL基本上是一個非常全面性，對於居住品質要求非常高的認證標章，我們認為WELL會變成未來台灣先進住宅的重要指標。」黃舒衛強調。

家是人一生中待最久的地方。在房市轉折點上，懂得在對的時機、對的地段，挑選一個兼具產業發展潛能與健康價值的家，或許才是真正的置產智慧。