教保員訴血汗幼教現場：假休息、真待命 只為符合勞基法

「勞基法」規定每工作4小時應休息30分鐘，勞動部去年函釋允許調整或提前下班。民進黨立委林月琴今與教保員代表開記者會，批教育部國教署與部分地方政府錯誤解讀，導致工時不減反增，形同變相加班，成為職場霸凌的幫兇。林月琴提兩點訴求，呼籲國教署應保障其勞動權益。

「學校要求我中午一定要離開學校休息，因為要符合勞基法…」、「帶孩子們去校外教學，學校叫我要自己找30分鐘去休息，那小孩誰來顧…？」立委林月琴表示，她收到許多教保員提出的疑問，根據勞基法第35條，勞工每工作4小時應休息30分鐘，但教保工作具不可中斷性，勞動部已明確釋疑，如教保員因幼兒安全需求無法休息，雇主應重新調配休息時間；若工作完成時已逾約定下班時間，且無繼續提供勞務之必要，「無庸另予休息時間」，也就是應給付加班費，或允許教保員提早下班，而非強迫延後打卡。

林月琴說，國教署在轉發函釋給地方政府後卻未明確說明，導致各地各自為政，地方教育局錯誤解讀，規範比勞基法還嚴苛！竟要求教保員即使無法休息，也不得提早下班，下班時間必須「打滿到5時」或「至少到4時30分才能打卡」，公告「不得將休息時間視為提早下班」，這種做法形同變相加班。

全國幼教產業工會許文菁理事長指出，教保員被勞基法硬性規定「休息」0.5至1小時，實際能真正休息的人是極少數，大部分都是被延長工時的狀況。試想一個班級幼兒還未準時吃完飯做好午睡的準備，教保員能時間到說休息就離開休息？這不只是工時計算上的不公，更造成工作分配上的相對剝奪感。

教保人員代表表示，現場常被要求簽休息「流水帳」，工時被硬拉長到8.5、9小時，午休時她們仍要陪伴孩子、寫聯絡簿、處理家長訊息與行政要求，根本無法休息。另外在校外教學時被要求，自行找時間休息30分鐘，教保員只希望能與教師一視同仁，回到合理的八小時工時。

林月琴提出兩點訴求，包括「明定明確作法」，請國教署給一個明確作法，無法休息就應給予補償，或沒有休息就應縮短工時，或待命或受指揮監督的時段應依法計入工時；「落實勞動部解釋』，國教署應拿出誠意與作法，落實勞動部既有解釋，終結教保員「看得到卻吃不到」的休息權，避免工時不公繼續成為壓榨與霸凌的溫床。