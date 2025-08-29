桃園宜居地王 新光三越原址重建掀話題

資金不會騙人，這句話非但適用金融市場，同樣忠實地反映在房地產市場，舉凡銀行、大型連鎖餐飲及百貨公司，佈局嗅覺往往更勝建商一籌，特別注重人均消費、品牌集客的百貨公司，從北市的信義計畫區、東區，到新北的新板特區和桃園站前、藝文乃至大有特區，均是引領當地房市的燙金地段，巨大影響力可見一斑。

宜居環境獲「小天母」美名

大有生活圈以虎頭山系為底蘊，形成彷彿台北天母般的質感生活。 圖／新潤世界之丘 提供

有別於其他百貨商圈，大有特區早期訴求低密度開發、虎頭山綠意加上離塵不離市的區位條件，吸引許多傳產、自營商老闆及公教人員居住並帶起可觀消費，讓新光三越在1998年主動插旗設點，宛如北市天母的大葉高島屋、陽明山和富人聚落，大有商圈不僅摘得「小天母」美名，在老桃園人心目中，與成功路並列當年最宜居地段。

不僅如此，近年桃園都市化腳步加劇，擁有大片公園或綠帶的市中心地段，像是風禾公園、南崁溪沿岸等周邊地段，迅速轉為剛需客層的追逐首選，也讓先天倚虎頭山而居的大有特區，憑藉市區稀有的綠意山林環境，再度蟬聯桃園宜居地段之列。

華麗轉身再現地王風采

新光三越原址再造計劃，位居大有生活圈正核心角地。 圖／新潤世界之丘 提供

隨著藝文特區、中路、小檜溪等重劃區先後興起，市區商業軸線也跟著偏移，新光三越大有店在前年吹響熄燈號，結束近25年的光輝歲月，一如「六福客棧」、「台北國賓」、「西華飯店」、「神旺大飯店」等一干著名地標，乘載一代記憶而後亮麗重生。

當地更是樂觀看待陪伴近1/4世紀的新光三越如何華麗轉身，畢竟它曾肩負起大有特區的發展脈絡，並賦予區域高質感的居住價值，即便最終選擇熄燈但依舊功不可沒，而據傳舊址將以新型態住宅再現風華，消息一出，迅速轟動地方社群。

為大有特區再寫經典篇章

大有生態梯田公園為當地知名景點，更富城市綠洲機能。 圖／新潤世界之丘 提供

新光三越舊址改建之所以備受關注，在於就近接收虎頭山、大有梯田公園等大型綠帶設施，旁有南崁溪河濱公園及桃林鐵馬道為鄰，周邊繁而不密、高綠覆率的宜居聚落，加上大有國小、大有國中和大業國小三座雙語明星學區，連同附近共生的文教機構，交織出人文薈萃且綠意靜謐的居住環境，尤其這片位處咽喉的「地王」，除盡享虎頭山綠意，下樓便是大有國小、大有國中雙明星學區，更躍居目前桃園市區難得且稀有的A級標的。

大有國中為區域內明星雙語學區，成效斐然。 圖／新潤世界之丘 提供

過去，新光三越在此烙下成功之印，形塑出桃園最具風采的區域篇章；現在，將於原址接續過往榮光，為大有特區的風華傳奇另添新猷，並再次成為充滿故事的經典建築。

⟪新光三越 原址再造⟫

