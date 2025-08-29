四接添變數 協和電廠土汙 改善完成前不得開發

協和電廠更新改建計畫（四接）環評已過關，但環團批土壤汙染嚴重超標，基隆市府昨指出，已公告發電廠全廠作業區四十五公頃為土壤汙染控制場址，要求台電六個月內提出汙染控制改善計畫，「改善完成前不能進行其他開發行為」，四接工程投下變數。

台電表示，後續將依土汙法進行汙染範圍調查，提出汙染控制計畫，積極投入汙染整治改善。至於協和更新改建進度是否受到影響，台電表示，依據土汙法規定，控制場址須於汙染改善完成後，才可利用並進行實質開發行為，並非禁止相關開發規畫程序。

守護外木山行動小組昨到基隆市府前舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址，召集人王醒之呼籲，基隆市政府應頂住所有來自政治與行政的壓力，完整公告土壤管制區禁止土地利用，暫停四接開發案。

王醒之表示，土壤汙染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會視而不見，市府今年六月進場採樣土壤與地下水汙染九個點位，問題從「大象變成恐龍」，其中兩點次的鎳金屬汙染分別超過管制標準八倍與一點八倍、一點次的總石油碳氫化合物甚至超標四十三點四倍。

環保局長馬仲豪表示，昨已依土汙法，公告協和發電廠區約四十五公頃面積為土壤汙染控制場址，將要求協和發電廠提汙染改善計畫，會提送到基隆市土壤及地下水汙染場址改善推動小組的專家、學者進行審查與把關，市府會開相關會議督導改善。

環境部昨公布的協和發電廠土壤汙染案行政調查報告指出，台電主動提供二○一四、二○一五年自主調查報告，雖發現土壤汙染，但後續已完成改善，而歷年地下水檢測項目皆低於管制標準。環保局則回應，有無改善是要從市府公告為土壤汙染控制場址後，提出改善計畫，非指公告前作為。

商品推薦