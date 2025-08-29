聽新聞
0:00 / 0:00

四接添變數 協和電廠土汙 改善完成前不得開發

聯合報／ 記者游明煌李柏澔林海／連線報導
基隆市府依土壤及地下水汙染整治法，公告協和發電廠全廠作業區面積45公頃為土壤汙染管控制場址。本報資料照片
基隆市府依土壤及地下水汙染整治法，公告協和發電廠全廠作業區面積45公頃為土壤汙染管控制場址。本報資料照片

協和電廠更新改建計畫（四接）環評已過關，但環團批土壤汙染嚴重超標，基隆市府昨指出，已公告發電廠全廠作業區四十五公頃為土壤汙染控制場址，要求台電六個月內提出汙染控制改善計畫，「改善完成前不能進行其他開發行為」，四接工程投下變數。

台電表示，後續將依土汙法進行汙染範圍調查，提出汙染控制計畫，積極投入汙染整治改善。至於協和更新改建進度是否受到影響，台電表示，依據土汙法規定，控制場址須於汙染改善完成後，才可利用並進行實質開發行為，並非禁止相關開發規畫程序。

守護外木山行動小組昨到基隆市府前舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址，召集人王醒之呼籲，基隆市政府應頂住所有來自政治與行政的壓力，完整公告土壤管制區禁止土地利用，暫停四接開發案。

王醒之表示，土壤汙染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會視而不見，市府今年六月進場採樣土壤與地下水汙染九個點位，問題從「大象變成恐龍」，其中兩點次的鎳金屬汙染分別超過管制標準八倍與一點八倍、一點次的總石油碳氫化合物甚至超標四十三點四倍。

環保局長馬仲豪表示，昨已依土汙法，公告協和發電廠區約四十五公頃面積為土壤汙染控制場址，將要求協和發電廠提汙染改善計畫，會提送到基隆市土壤及地下水汙染場址改善推動小組的專家、學者進行審查與把關，市府會開相關會議督導改善。

環境部昨公布的協和發電廠土壤汙染案行政調查報告指出，台電主動提供二○一四、二○一五年自主調查報告，雖發現土壤汙染，但後續已完成改善，而歷年地下水檢測項目皆低於管制標準。環保局則回應，有無改善是要從市府公告為土壤汙染控制場址後，提出改善計畫，非指公告前作為。

延伸閱讀

北市大同區631戶跳電...台電公布原因 晚間復電

台電隱瞞電廠污染 基隆市民受害嚴重

環境部今公布協和土汙調查報告 歷年地下水檢測項目皆低於管制標準

影／四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

相關新聞

四接添變數 協和電廠土汙 改善完成前不得開發

協和電廠更新改建計畫（四接）環評已過關，但環團批土壤汙染嚴重超標，基隆市府昨指出，已公告發電廠全廠作業區四十五公頃為土壤...

歷史上的今天／1966年名伶金素琴淚訴中共文革迫害親人

1966年8月29日，平劇名伶金素琴向全國同胞與自由世界人士提出控訴，抗議共匪暴政逼使她的妹妹平劇演員金素雯、妹夫編劇家胡梯維兩人身死。她沉痛而堅定地表示，要向共產黨算一算這筆血帳。 這位1953年投奔自由的女藝人，控訴共匪只為了金素雯曾與麒麟童搭配過戲，而胡梯維曾替麒麟童「海瑞上疏」修改過腳本，便在文化革命中對他們再三逼迫，使他們含怨含憾而死。

大阪世博會遇「壓力」…中華民國國旗遭下架 文化部：強烈遺憾

九組台灣表演團隊組成的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今天傍晚將在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞...

台電隱瞞電廠污染 基隆市民受害嚴重

台電公司涉嫌隱瞞基隆協和電廠內土壤嚴重污染的事實，讓市民長期生活在多項重金屬、多氯聯苯、總石油碳氫化合物等土壤汙染...

內政部國家防災日系列活動 9/19將有國家級警報

內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌...

超思蛋詐畜產會6085萬元 北檢今起訴負責人秦語喬等3人

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案歷經2年，認定超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款共6085萬1457元，檢方今偵查終結，依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳諭非、秦語喬、畜產會前專員吳俊達。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。