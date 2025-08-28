馬紹爾群島前總統羅亞克辭世 林佳龍致函遺孀表哀悼

快訊

中央社／ 台北28日電

太平洋友邦馬紹爾群島共和國前總統羅亞克8日在美國辭世，其靈柩於28日運抵馬國並舉行公開追思。外交部今天表示，部長林佳龍代表政府致函遺孀表達慰問之意。

外交部下午發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國大酋長暨前總統羅亞克（Christopher Loeak）於8日在美國檀香山辭世，享壽72歲。羅亞克靈柩已於28日運抵馬國首都馬久羅（Majuro），舉行公開追思，供馬國民眾瞻仰遺容，並預定於近日安葬。

外交部指出，外交部長林佳龍對羅亞克辭世表達深切哀悼，並代表政府及人民致函羅亞克遺孀，轉達誠摯慰問之意。

外交部說明，羅亞克過去在任內積極為台灣國際參與發聲，並曾多次來台訪問，與台灣情誼深厚友好，是台灣在馬國政界的堅實友人。

美國 外交部 馬紹爾群島

