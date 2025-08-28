台灣代表團出席首屆APEC文創高階對話 彰顯軟實力

首屆APEC文化創意產業高階對話，昨天（27日）在韓國慶州舉行，文化部常務次長徐宜君率領代表團與會，與出席的20個APEC經濟體文化政策高階代表熱烈互動，彰顯台灣文化軟實力。

根據文化部發布新聞稿，這次高階對話是APEC首次將文化作為核心議題，圍繞著文化創意產業及其對亞太區域經濟成長的推動作用，進行深入探討。

徐宜君在會中向與會者分享我國文化產業科技創新及IP合作的成功案例，包括智崴科技領先全球的飛行劇院體感設施、HTC VIVE ORIGINALS的全球VTuber玩家開放式平台BEATDAY，以及電影「關於我和鬼變成家人的那件事」影視IP海外改編的成績，讓與會者感受到台灣在文創領域的國際影響力。

徐宜君也提到2019年成立的文化內容策進院（TAICCA）與美國、日本、泰國等進行文化內容的合資合作，期待後續更多會員國合作的可能。

徐宜君指出，在全球文化創意產業面對閱聽習慣變遷、國際串流平台競爭等多重挑戰的同時，也帶來開啟新局面的機會，台灣在科技領域的領先優勢，有機會搶先結合文化內容及科技，實現跨界創新，並成為文化創意產業的新引擎。

徐宜君向在場與會者表示，因應全球趨勢，我國積極研擬「文化藝術應用生成式AI規範指引」，期待建立文化創意產業與AI技術之間的適性關係。

文化部強調，「我國具備多元、友善、開放的文化特質，是APEC經濟體理想的合作夥伴」，除同步呼應會後共同發布的「APEC文化創意產業高階對話聯合聲明」，並表達台灣樂意與APEC（亞太經濟合作會議）各會員體共同合作，以文化驅動區域經濟的發展與連結，催化更具韌性的亞太經濟合作典範。

