國家防災日演練大規模海嘯襲宜蘭 9/19發國家警報

內政部今天說，配合國家防災日演練，今年災害模擬情境為琉球海溝發生規模8.5地震並引發海嘯，9月17日起將陸續在宜蘭縣與新北市進行大規模地震及海嘯搶救實兵演練，9月19日上午9時21分也將發布「國家級警報」訊息。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，並於9月17日至19日在主場宜蘭縣辦理演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震，進而引發海嘯；另副場則於9月18日、19日在新北市新莊運動公園同步登場，將進行地震後大規模動員救災實兵演練，希望驗證救災能量效能，提升國家防災應變能力。

馬士元說，內政部將動員跨縣市救災力量，攜手民間及國際進行大規模地震及海嘯災害搶救實兵演練，並結合警報系統，透過真實情境驗證中央與地方協作機制與民眾自助互助能量，展現全民打造韌性社會決心。

馬士元提醒，民眾將於9月19日上午9時21分收到中央氣象署發布的「國家級警報」訊息，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；另當天9時30分災防告警細胞廣播系統及防空警報系統也將發布海嘯警報進行演練；並於10時59分至11時1分，各電視台都會自動切換至公視頻道，同步播放災防訊息，讓民眾藉實際演練熟悉避難動作及緊急應變。

消防署副署長馮俊益表示，配合行政院國家防災日系列活動，自9月1日至10月31日，也辦理各項防救災演練，例如9月2日上午10時30分，內政部、交通部與原民會共同在台北車站1樓大廳辦理國家防災日系列活動啟動記者會。

他也指出，也會辦理多元防災宣導活動，包括「各賣場及網路平台業者設置防災專區」、「全民地震網路避難動作演練」、「全民防災知識模擬考」等活動，並透過多元管道宣導推廣，鼓勵民眾參與。

