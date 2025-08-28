快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

國家防災日演練大規模海嘯襲宜蘭 9/19發國家警報

中央社／ 台北28日電

內政部今天說，配合國家防災日演練，今年災害模擬情境為琉球海溝發生規模8.5地震並引發海嘯，9月17日起將陸續在宜蘭縣與新北市進行大規模地震及海嘯搶救實兵演練，9月19日上午9時21分也將發布「國家級警報」訊息。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，並於9月17日至19日在主場宜蘭縣辦理演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震，進而引發海嘯；另副場則於9月18日、19日在新北市新莊運動公園同步登場，將進行地震後大規模動員救災實兵演練，希望驗證救災能量效能，提升國家防災應變能力。

馬士元說，內政部將動員跨縣市救災力量，攜手民間及國際進行大規模地震及海嘯災害搶救實兵演練，並結合警報系統，透過真實情境驗證中央與地方協作機制與民眾自助互助能量，展現全民打造韌性社會決心。

馬士元提醒，民眾將於9月19日上午9時21分收到中央氣象署發布的「國家級警報」訊息，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；另當天9時30分災防告警細胞廣播系統及防空警報系統也將發布海嘯警報進行演練；並於10時59分至11時1分，各電視台都會自動切換至公視頻道，同步播放災防訊息，讓民眾藉實際演練熟悉避難動作及緊急應變。

消防署副署長馮俊益表示，配合行政院國家防災日系列活動，自9月1日至10月31日，也辦理各項防救災演練，例如9月2日上午10時30分，內政部、交通部與原民會共同在台北車站1樓大廳辦理國家防災日系列活動啟動記者會。

他也指出，也會辦理多元防災宣導活動，包括「各賣場及網路平台業者設置防災專區」、「全民地震網路避難動作演練」、「全民防災知識模擬考」等活動，並透過多元管道宣導推廣，鼓勵民眾參與。

地震 警報系統 實兵演練

延伸閱讀

內政部國家防災日系列活動 9/19將有國家級警報

規模6地震震響國家級警報 網見日期撞上末日預言嚇：太巧了

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

宜蘭近海地震 新北捷運慢速巡檢後恢復正常行駛

相關新聞

大阪世博會遇「壓力」…中華民國國旗遭下架 文化部：強烈遺憾

九組台灣表演團隊組成的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今天傍晚將在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞...

台電隱瞞電廠污染 基隆市民受害嚴重

台電公司涉嫌隱瞞基隆協和電廠內土壤嚴重污染的事實，讓市民長期生活在多項重金屬、多氯聯苯、總石油碳氫化合物等土壤汙染...

內政部國家防災日系列活動 9/19將有國家級警報

內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌...

超思蛋詐畜產會6085萬元 北檢今起訴負責人秦語喬等3人

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案歷經2年，認定超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款共6085萬1457元，檢方今偵查終結，依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳諭非、秦語喬、畜產會前專員吳俊達。

協和電廠土壤污染案 行政調查報告出爐

環境部28日公布協和發電廠土壤污染案行政調查報告，強調經過專家學者實地勘查與多次會議審查，確認廠區部分區域曾出現重金屬超...

海鼎離岸風電一環差與利害關係人溝通不足 決議再審

環境部今天審查「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分 析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審。本案在環評委員認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。