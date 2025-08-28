大阪世博會遇「壓力」…中華民國國旗遭下架 文化部：強烈遺憾

九組台灣表演團隊組成的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今天傍晚將在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞台進行最後一場演出。演出前，世博大會意外來到演出現場，表達他們受到的「壓力」，要求大會遮蔽背板上的「國旗」熱氣球圖案。在文化部幾度交涉，強烈表達遺憾的立場下，終於友善地同意由文化部自行處理。因此，今天最後一場的演出，電氣神將千里眼和順風耳是以靜態展示的方式，自然立於背板前，巧妙地遮住國旗圖案。

文化部在大阪市中心舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列展演活動，廿日告一段落。時隔一周，台灣九組表演團隊正式進入大阪世博夢洲園區演出，成為大會正式活動的展演項目。世博大會也以「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」完整活動名稱在官方網站宣傳，「台灣」之名正式登上世博大會。而「島嶼之聲」的舞台背板，除了畫上台北101、彰化八卦山大佛、野柳女王頭等台灣代表景點，還「偷渡」了一個畫上中華民國國旗的熱氣球。

而9組演出團隊，雖然在演出前就知道了這個情況而感到遺憾，但是包含希望兒童合唱團的孩子們都以更堅毅及勇敢的歌聲，唱出屬於台灣的聲音。結尾全場大合照不斷齊喊的「We TAIWAN」歡呼，也讓台灣之名持續響徹世博會場。

文化部政務次長王時思受訪時表示，所有的演出節目及現場佈置都必須經過層層申請，順利取得大會同意，也包括此一國旗圖案。但世博大會卻在成功演出兩場後，表示受到「壓力」得請「We TAIWAN」遮蔽國旗，「我們沒有做任何違反現場規則的事情，但他還是希望我們避掉國旗圖案」。過程中大家有些討論，但因為世博大會是在尊重台灣的前提下、讓台灣自行處裡，希望「符合他們的規則，但又不影響台灣的演出」，最後決定請兩位神將在演出過程中全程站在台上靜止不動，巧妙地遮住國旗圖案。

王時思表示，做出此一處理前，有表達「強烈的遺憾」，但台灣要以台灣的名字走出國際，「看來還是非常困難」。此一狀況再次提醒台灣所面臨的國際困境，更凸顯出以「台灣」之名走向世界的不容易。但是這將近1個月「We TAIWAN」在大阪市中心、夢洲園區及網路上被叫響的「台灣」，都是不可能被抹滅的真實。 台灣表演團隊合作的「島嶼之聲」舞台背板受到抗議後，兩名電氣神將千里眼和順風耳是以靜態展示的方式，自然的立於背板前，巧妙地遮住中華民國國旗圖案。記者陳宛茜/攝影

商品推薦