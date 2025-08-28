台電隱瞞電廠污染 基隆市民受害嚴重

【台灣醒報記者章文報導】台電公司涉嫌隱瞞基隆協和電廠內土壤嚴重污染的事實，讓市民長期生活在多項重金屬、多氯聯苯、總石油碳氫化合物等土壤汙染，甚至連地下水與基隆的/外木山澳的水產動植物保護區也受影響。各環團與公民團體憤怒呼籲，台電應解密139個點位的污染事實，基隆市長謝國樑也應盡速完整公告土污場址為管制區，並設置資訊平台與專家委員會。

台電、基市府應依法行政

守護外木山行動小組召集人王醒之28日針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，揭發基隆市政府的調查結果已經明確顯示土壤污染超標，恐嚴重影響基隆市環境與市民健康。守護外木山行動小組於記者會中呼籲基隆市政府完整公告土污場址並列為管制區、設置協和土壤污染資訊平台與專家委員會，記者會遞送陳情書及要求基隆市長謝國樑簽署「成立協和四接專案小組嚴謹把關」承諾書。

王醒之表示，台電協和四接開發案爭議重重，環境部與環評會卻視而不見，在今年2/26大會當天仍以17：0粗暴通過本案；而今，基隆市政府六月十二日進場採樣土壤與地下水汙染9個點位的結果已於七月中旬出爐，其中兩點次的鎳金屬汙染分別超過管制標準8倍與1.8倍、一點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍！

汙染區應禁止開發利用

「這些汙染包括了多項重金屬、多氯聯苯、總石油碳氫化合物等，不只汙染了大量的土壤，甚至可能已經污染了地下水與基隆的/外木山澳的水產動植物保護區。」王醒之指出，上述資料土壤汙染源明確，基隆市政府應直接依土汙法規定將全廠公告為「土壤汙染控制場址」；而依同法第十七條規定，該場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入」。

基市府應該硬起來

王醒之呼籲，基隆市政府應頂住所有來自政治與行政的壓力，不應接受任何限縮、變造土壤污染管制公告範圍的關說，應根據土污法規定依法行政，「完整」公告土壤管制區，並公開所有資訊，要求台電整治好土染污染問題，先尊重土地倫理、維護國民健康是基隆市最基本的標準，台電做好這些才有資格談後續的開發行為。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，希望基隆市政府就協和電廠土壤污染整治案，設置「監督小組」，納入民間團體及附近里辦公處共同監督污染情形及整治進度；並於環保局網站設置「監督小組資訊公開平台」，向社會大眾充分揭露協和電廠土壤污染情形及整治進度。

汙染嚴重影響健康

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政律師亦表示，協和3、4號機分別於69年3月16日及74年8月26日商轉，迄今已超過45年及40年，相當老朽；且該二機組原定去年底除役，現已多污染8個月，應盡速除役，停止繼續排放污染，並於除役後，徹底調查包含3、4號機在內的全廠土壤污染情形，以維護基隆市民健康。

