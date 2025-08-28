快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國家防災日系列活動即將啟動，內政部實際演練強化全民防災韌性。圖／內政部提供
國家防災日系列活動即將啟動，內政部實際演練強化全民防災韌性。圖／內政部提供

內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，9月17日至19日模擬災害情境為琉球海溝發生規模8.5地震引發海嘯災害，19日9時21分將會有「國家級警報」、9時30分也將發布海嘯警報演練。

馬士元表示，民眾將於9月19日9時21分收到中央氣象署發布的「國家級警報」訊息，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；另當天9時30分災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，也將發布海嘯警報演練；並於10時59分至11時1分，各電視台均會自動切換至公視頻道，同步播放災防訊息，以利從不同管道接收到災害緊急訊息。

消防署表示，今年配合行政院國家防災日系列活動，自9月1日至10月31日止，除將於9月2日辦理國家防災日系列活動啟動記者會外，也辦理各項防救災演練，如「大規模地震及海嘯災害搶救實兵演練」、「重大災害緊急警報訊息傳遞演練」、「地震海嘯警報發布演練」，驗證救災能量效能，提升國家防災應變能力；另辦理多元防災宣導活動，包括「各賣場及網路平臺業者設置防災專區」、「全民地震網路避難動作演練」、「全民防災知識模擬考」等活動，同時透過多元管道宣導推廣。

內政部指出，台灣位處地震與颱風頻仍的高風險區域，從民國88年921大地震的慘痛教訓，到近年來氣候變遷引發的極端災害，防災意識與應變能力是守護國人安全的基礎，消防署將持續辦理跨部會合作演練，並攜手跨部會、地方政府、民間團體與企業，共同將防災觀念融入日常生活，齊心推廣防災文化，用自助互助精神降低災害損害及影響，強化社會防禦韌性。

今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，9月17日至19日模擬災害情境為琉球海溝發生規模8.5地震引發海嘯災害。圖／內政部提供
今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，9月17日至19日模擬災害情境為琉球海溝發生規模8.5地震引發海嘯災害。圖／內政部提供
內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元主持部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元主持部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

內政部國家防災日系列活動 9/19將有國家級警報

內政部今部務會報安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，政務次長馬士元表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌...

