消防人員安全再升級 2026年起推動事故安全官制度

內政部宣布，為了保障消防人員在救災現場的安全，將自2026年起全面推動各縣市設立「事故安全官」，事故安全官的職責是在現場辨識與評估危害，並有權暫停或終止危險作業，確保消防人員能「平安出勤、平安返家」。

內政部政務次長馬士元指出，消防人員安全是最優先的施政目標，除了設置事故安全官，消防署也將加強相關教育訓練，並規劃國外進修機會，進一步提升危害辨識、自保技能與風險意識，讓安全意識成為消防文化的一部分。

近年國內外接連發生重大事故，包含屏東明揚國際工廠爆炸、新竹晴空匯火災、新北廣興橋救溺，以及韓國森林火災、日本大阪大樓火警等，造成多名消防人員殉職，顯示救災風險持續升高。

為因應挑戰，消防署已在2025年至2029年間推動「消防人員工作安全衛生中程計畫」，從制度、組織到訓練三方面提升安全，並引入即時風險監控與通報機制。

中央政府也投入鉅額經費支持改革。內政部指出，目前已核定24項中程計畫，總經費達285億元，內容涵蓋消防裝備汰換、廳舍改善、AI職安管理導入，以及增補人力與提升救災協力能量。然而，內政部強調，硬體之外，制度面與安全文化同樣關鍵，事故安全官的角色正是整體安全網的核心。

消防署已建立事故安全官制度，並針對各類災害設計安全指導原則與法規，規範現場必須同步成立救災指揮站，並納入安全官角色。今年也修訂了「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，規定火災搶救時，須依災情等級指派安全官監控現場危害並即時向指揮官提出警示，新規將於明年1月1日正式生效。

同時，消防署參考國外經驗推動制度化。今年7月已派員赴美參加國家消防學院訓練，並計畫在11月邀請美方講師來台授課，協助各地消防機關依轄區特性建立合宜的安全官制度。未來也將持續開設多梯次的幹部訓練與專班，全面提升消防人員的救災安全。

事故安全官功能及推動策略。圖／內政部提供

