協和電廠土壤污染案 行政調查報告出爐

環境部28日公布協和發電廠土壤污染案行政調查報告，強調經過專家學者實地勘查與多次會議審查，確認廠區部分區域曾出現重金屬超標情形，目前已完成部分改善，後續仍須由台電提出完整整治計畫，確保土地在污染清除前不得進行實質開發。

環境部說明，此案源自立委於今年3月揭露台電自主調查資料，顯示廠區土壤疑似污染且未列入環評報告，因此啟動行政調查。環境部隨即成立專案小組，由常務次長沈志修擔任召集人，並邀集7位專家學者深入追查。

調查結果顯示，台電自2014年起就進行土壤檢測，在灰倉區與廢鐵區發現鎳、銅濃度超過管制標準，並於2019、2020年完成污染改善。但在2019至2021年間三次自主調查仍有超標情況，台電解釋，由於廠區仍有大量設備建物，不易立即整治，因此規劃待結構物拆除後，再全面確認污染範圍並展開整治。至於地下水部分，歷年檢測皆低於管制標準。

外界關注環評過程是否刻意規避污染點位，調查報告指出，協和電廠環評採樣點位早在2019年7月即由會議決議確定，且鄰近油槽屬高風險區，並非規避；至於台電內部簡報出現「可移點再採樣」字眼，是2019年11月的會議資料，當時環評調查已完成，會議決議反而是要重測異常點並擴大檢測。

環境部重申，土壤污染整治與環評審查屬不同法定程序，應分開處理。今年2月的環評大會已要求將歷次自主調查納入附錄，並增加檢測頻率與項目。至於外界質疑台電有無違反環評法第20條隱匿污染，環境部表示，已有團體向司法機關告發，後續應由司法釐清。

今年6月，基隆市政府實地查證確認土壤污染超標，正進行污染場址公告作業，未來將由台電提出污染範圍調查及改善計畫。環境部強調，污染改善完成前，土地不得進行實質開發，後續將與基隆市環保局共同監控整治進度，確保環境安全與民眾權益。

