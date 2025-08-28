社運書店立院外辦封街普渡 紀念「解嚴天數超越戒嚴」…安撫民主先賢
社會運動主題書店「左轉有書」聯手多個公民團體，本周六將在立法院外、濟南路封街舉辦名為「民主換日線」的大型普度晚會，活動訴求今年9月10日後，台灣的「解嚴天數」將首度超越「戒嚴天數」，翻新歷史新頁，因此普度被台灣民主化過程的先賢靈魂，讓那些被噤聲、被殉難的思想者與所有的民主先賢能得到安撫，轄區警方今公布交通管制圖，呼籲用路人提早改道。
中正一警方指出，濟南路一段於8月30日（星期六）0時至24時，申准舉辦「民主換日線」集會活動，為了維護交通秩序與安全，30日9時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至31日1時活動撤場結束，始開放車輛通行。
警方表示，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168；同時，集會活動管制措施將隨時提供警察廣播電台插播路況報導。
